Guia Michelin concede três estrelas a dois chefs franceses, Arnaud Donckele e Dimitri Droisneau

O guia gastronômico Michelin concedeu nesta terça-feira (22) três estrelas a dois chefs franceses, Arnaud Donckele em Paris e Dimitri Droisneau em Cassis (sudeste), em uma cerimônia pública após dois anos de restrições por causa da covid-19.

Com essas duas novas premiações, o número de restaurantes com três estrelas (prêmio máximo) na França chega a 31, uma a mais que no ano passado.

Arnaud Donckele (44 anos) recebe seu prêmio devido a sua proposta culinária muito apegada ao "terroir" e aos pequenos produtores. Seu restaurante Plenitude está situado no interior das grandes lojas de luxo La Samaritaine, no coração de Paris.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Donckele já possuía três estrelas Michelin pelo seu restaurante em Saint-Tropez (sul).

Já Droisneau (42 anos) propõe uma culinária essencialmente mediterrânea em seu restaurante Villa Madie, em Cassis, de frente para o mar.

O chef argentino Mauro Colagreco, que já possui três estrelas Michelin, recebe outra estrela por seu novo restaurante, Ceto, em Roquebrune-Cap-Martin (sudeste), informou Michelin durante o evento, celebrado em Cognac (oeste).

neo-er/jz/mb/aa

Tags