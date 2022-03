Comunicado do Business Wire :Galileo Financial Technologies

A Galileo Financial Technologies, subsidiária da SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI), anunciou hoje sua recente expansão para a Colômbia. A Galileo está atualmente prestando serviços na Colômbia, onde pode fazer parcerias com emissores, bancos, comércio eletrônico e fintechs para viabilizar suas ofertas de serviços financeiros digitais.

Desde a chegada da Galileo ao México, em 2020, estabeleceu-se como uma empresa líder em tecnologia financeira na América Latina, tendo a bordo mais de um milhão de contas de usuários finais na região. A Galileo atende fintechs líderes, como Ualá no México e na Colômbia, além de outros clientes que oferecem serviços financeiros digitais, que vão desde pagamentos de débito, crédito e negócios para negócios (B2B) até remessas, comprar agora, pagar depois (BNPL), criptomoeda e outros pagamentos emergentes.

"Inúmeros fatores basearam a decisão da Galileo de expansão para a Colômbia, incluindo o dinamismo e o crescimento do ecossistema fintech que hoje conta com mais de 300 players, superando a Argentina e o Chile em níveis de investimento, bem como taxas robustas de adoção de consumidores e um ambiente de negócios que promove genuinamente processos de inovação e crescimento financeiro", explicou Tory Jackson, Chefe de Desenvolvimento e Estratégia de Negócios, América Latina para a Galileo.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado internacional, a Galileo reinventou o ecossistema fintech, ultrapassando recentemente 100 milhões de contas de usuários finais. A expansão da Galileo para a Colômbia segue a abertura inicial do primeiro escritório da empresa fora dos EUA na Cidade do México em 2020, e a abertura da sede da empresa na América Latina no início de 2021. A mais recente expansão reforça o compromisso estratégico e o crescimento exponencial da Galileo na América Latina, além de forte recepção de mercado para soluções inovadoras de pagamento na região. Essa presença ampliada na Colômbia permite a Galileo atender mercados estratégicos em toda a América Latina e co-inovar com provedores dinâmicos de serviços financeiros para oferecer experiências digitais diferenciadas e melhores para seus clientes.

Com a Technisys, uma plataforma líder de bancos multiprodutos digitais e nativa da nuvem adquirida recentemente pela SoFi, a Galileo fornece às empresas latino-americanas a única pilha de tecnologia bancária verticalmente integrada, desde recursos de desenvolvimento de interface de usuário até um núcleo bancário multiproduto personalizável e um livro-razão com processamento e emissão de cartões totalmente integrados. A combinação da plataforma Technisys com a Galileo suportará exclusivamente vários produtos - incluindo cheques, poupanças, depósitos, empréstimos e cartões de crédito - bem como produtos futuros, todos criados por APIs líderes do setor.

"A Galileo capacita bancos tradicionais, fintechs e marcas não financeiras a criar produtos digitais facilmente integrados ao cotidiano dos colombianos", disse Jackson. "Temos orgulho de fazer parcerias com inovadores para aumentar a inclusão financeira e a transformação digital na América Latina."

A experiência, o conhecimento e a inovação tecnológica da empresa global têm sido fundamentais no desenvolvimento e crescimento das transações digitais financeiras e não financeiras na região. A Galileo atua na América do Norte e América Latina e trabalha com grandes fintechs nessas regiões.

Sobre a Galileo Financial Technologies

Galileo é uma empresa líder em tecnologia financeira cuja plataforma, tecnologia de API aberta e expertise comprovada permitem que fintechs, marcas emergentes e estabelecidas criem soluções financeiras diferenciadas que expandam a fronteira financeira. A Galileo remove a complexidade dos pagamentos e da inovação dos serviços financeiros, fornecendo blocos de construção de API flexíveis e abertos e uma plataforma segura, escalável e à prova de futuro. Renomada entre pesos pesados do banco digital, inovadores em estágio inicial e clientes corporativos, a Galileo apoia a emissão de cartões de pagamento físicos e virtuais, provisionamento de push móvel e muito mais, em todas as indústrias e geografias. Com sede em Salt Lake City, a Galileo tem escritórios na Cidade do México, Nova York, São Francisco e Seattle.

