Comunicado do Business Wire :Clean Origin LLC

Great Heights Inc. e sua subsidiária Clean Origin LLC, principais varejistas online da DTC no cultivo em laboratório de diamantes, anéis de noivado e joias, anunciou hoje um investimento de US$ 20 milhões da TCL North America, Inc. (TCL Inc), uma subsidiária integral da Titan Company Limited (NSE:TITAN) - uma empresa indiana de produtos de luxo conhecida pela fabricação de joias e relógios - para expandir ainda mais os negócios. A Clean Origin planeja usar os fundos para ampliar suas operações, fortalecer sua cadeia de suprimentos, investir em experiências omnichannel de varejo, promover as sinergias transfronteiriças entre indianos e americanos e construir um balanço patrimonial forte para dominar ainda mais a indústria de anéis de noivado com diamantes cultivados em laboratório.

Esta transação avalia a Great Heights Inc. em aproximadamente US$ 132,8 milhões em uma "valuation pré-money" (valor da empresa antes do investimento) e em US$ 152,8 milhões em uma "valuation pós-money" (valor após o investimento) e não cria nenhuma mudança de controle ou direção para a empresa, que mantém o controle majoritário.

Como parte do acordo:

-- Ajoy Chawla, diretor executivo (CEO) da divisão de joias da Titan Company Limited, ingressará no conselho de administração da Great Heights Inc.

-- A Titan deterá aproximadamente 13,09% de participação econômica e 17,54% de controle votante na Great Heights Inc.

"Estamos muito felizes com a escolha da Titan como parceira e esperamos dar as boas-vindas a Ajoy Chawla em nosso conselho de administração", disse Alexander Weindling, cofundador e diretor executivo (CEO) da Clean Origin e Great Heights Inc. "A Titan traz mais do que simplesmente dinheiro para promover o nosso crescimento, mas uma profunda experiência na fabricação, controle e logística internacionais de joias com diamantes sob medida em uma plataforma global."

A Clean Origin assumiu a missão de manter a indústria de diamantes com um alto padrão por meio de um novo processo ambientalmente consciente e livre de conflitos, que proporciona a todos tranquilidade na hora de comprar diamantes. Todos os diamantes são cultivados em laboratório usando um método de produção que espelha o processo natural de crescimento, criando pedras molecularmente idênticas sem a força destrutiva da mineração ou de sua ética obscura. Todos os diamantes são 100% reais, produzidos com 100% de ética e certificados independentemente para atender aos mais altos padrões de qualidade.

Sobre a Clean Origin

Clean Origin, uma marca subsidiária integral da Great Heights Inc., é a maior varejista no comércio de joias com diamantes puramente cultivados em laboratório nos EUA. Fundada em 2017 por Alexander Weindling, Ryan Bonifacino e uma equipe de veteranos do setor com mais de 100 anos de experiência combinada, a equipe se dispôs a revolucionar a forma como os diamantes eram desenvolvidos, adquiridos e vendidos. Os investidores iniciais incluíram Terry Burman, presidente da Abercrombie & Fitch, ex-presidente da Zale's e diretor executivo (CEO) das marcas da Signet Kay Jewelers e Jared. A Clean Origin conhece a indústria de joias com diamantes em sua essência e assumiu a missão de melhorar a experiência de compra de diamantes. A empresa coloca a qualidade e a ética em primeiro lugar para que os consumidores possam se sentir bem sobre os diamantes, agora e sempre. Para obter mais informações, acesse: www.cleanorigin.com

Sobre a Titan Company Limited

Titan, uma joint venture do Tata Group e da Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO), iniciou suas operações em 1984. Desde então, a Titan expandiu dos relógios para a criação da maior marca de estilo de vida de joias da Índia, a Tanishq, e a maior joalheria digital omnichannel da Índia, a Caratlane.com. A Titan é amplamente conhecida por transformar a indústria de joias na Índia e por moldar o mercado de varejo indiano, sendo pioneira no varejo experimental. As operações globais de joias da Titan geraram vendas de US$ 2,7 bilhões em 2021 por meio de suas 2.000 lojas na Índia e no exterior.

Fundada em 1868 por Jamsetji Tata, a Tata é uma das principais empresas globais do mundo. Em seu ano fiscal mais recente, a Tata gerou US$ 103 bilhões em receita com uma capitalização de mercado superior a US$ 300 bilhões - incluindo 28 empresas de capital aberto em 30 de setembro de 2021 - em dez verticais do setor, incluindo consumidor, tecnologia e varejo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220322005249/pt/

Contato

Clean Origin LLC John E. Beckwith Diretor financeiro e administrativo [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

