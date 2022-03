Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global aprofunda sua plataforma em Bangladesh por meio de um acordo de colaboração com a firma de advocacia A.S & Associates, estabelecendo no país um pacote completo de recursos integrados nos campos tributário e jurídico.

Com dois escritórios em Daca e uma filial em Mymensingh, a A.S & Associates oferece serviços completos nas áreas de serviços bancários e finanças, litígios, energia, mercados de capitais, contratos internacionais e comerciais, legislação trabalhista, telecomunicações, tributação, incorporação de investimentos estrangeiros, estruturação e reestruturação, inclusive fusões e aquisições. Reconhecida pela Chambers & Partners, Legal 500, Asialaw e IFLR1000, a firma atende a clientes estrangeiros e nacionais, incluindo importantes organizações multinacionais e empresas Fortune 500.

"Os conhecimentos de nossos profissionais e um forte compromisso com a boa gestão contribuíram para nosso excelente atendimento ao cliente em nossa busca de ser uma organização de referência em nosso mercado", afirmou Abu Saeed Ainul Bari, sócio-gerente da firma. "Nossa colaboração com a Andersen Global intensifica nosso crescimento e amplia nossas ofertas de serviços globalmente enquanto seguimos atendendo a clientes com soluções unificadas e da melhor qualidade."

"O Bangladesh é um mercado em crescimento, e é importante que colaboremos com as melhores firmas para oferecermos soluções completas a nossos clientes", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Esperamos trabalhar em estreita colaboração com Abu e sua equipe. Nossa forma de pensar semelhante e sinergia nos permitirão conquistar presença no mercado e nos posicionar para futuro crescimento enquanto continuamos expandindo nossa plataforma na região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 10 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 334 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

