Comunicado do Business Wire :American Express

American Express (NYSE:AXP) lançou hoje o Relatório de Tendências Mundiais de Viagens de 2022 da American Express Travel1, que mostra que as pessoas estão ansiosas por mais viagens do que no ano passado e planejando gastar mais ou o mesmo com viagens em 2022 em comparação com um ano normal antes da pandemia. O relatório, baseado em dados dos EUA, Austrália, Canadá, México, Japão, Índia e Reino Unido, revela que os consumidores estão viajando para ver pessoas e lugares que amam, comemorar eventos importantes da vida, embarcar em viagens da lista de desejos, experimentar eventos presenciais, e buscar maior bem-estar e cuidado pessoal. No quarto trimestre de 2021, as reservas internacionais de membros do cartão feitas através da American Express Travel aumentaram 24% em comparação a 2019 e continuaram se fortalecendo em 2022.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220321005172/pt/

"A pandemia fez com que todos nós, incluindo viajantes, avaliemos o que é realmente importante", disse Audrey Hendley, Presidente da American Express Travel. "O Relatório de Tendências Mundiais de Viagens mostra que os turistas estão recuperando o tempo perdido e pensando com quem viajam, os lugares que visitam, as marcas que apoiam e como gastam seu dinheiro à medida que o setor de viagens avança."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As principais percepções do American Express Travel: Relatório de Tendências Mundiais de Viagens de 20221 incluem:

-- O mundo está pronto para viajar: 74% dos entrevistados concordam que estão dispostos a reservar uma viagem para 2022, mesmo que precisem cancelar ou modificar a mesma posteriormente1. Isto está acima de 56% no ano passado2.

-- Gastos com viagens estão excedendo os níveis antes da pandemia: 86% dos consumidores esperam gastar mais ou o mesmo com viagens em 2022 em comparação com um ano normal antes da pandemia1.

-- Os turistas querem viajar com mais frequência: 62% dos entrevistados planejam fazer de 2 a 4 viagens em 2022 e 76% dos entrevistados concordam que planejam viajar mais com a família em 2022 do que em 2021.

-- Os turistas buscam marcas que priorizem o apoio às comunidades locais: 81% dos entrevistados querem visitar destinos onde possam mergulhar na cultura local e que o dinheiro gasto durante a viagem volte para a comunidade local.

-- Destinos de sonho estão se tornando realidade: 55% dos entrevistados querem reservar férias exclusivas este ano; especialmente verdadeiro para Millennials (67%) e Geração Z (65%).

-- À medida que o entretenimento retorna, também retornam as viagens associadas a eventos presenciais: 56% dos entrevistados afirmaram que adiaram viajar para grandes eventos de entretenimento no ano passado, mas planejam voltar a estes tipos de eventos este ano.

À medida que o impulso por viagens continua crescendo, o American Express Travel oferece acesso e valor exclusivos, programas e benefícios únicos e acesso à melhor experiência em viagens da categoria mediante consultores da American Express Travel que respaldam os membros do cartão em qualquer tipo de viagem.

Todo o Relatório de Tendências Mundiais de Viagens de 2022 da American Express Travel pode ser encontrado aqui.

1Metodologia de Pesquisa:Esta pesquisa online da Amex Trendex foi realizada pela Morning Consult entre 3 e 11 de fevereiro de 2022 entre uma amostra nacional de 2.000 viajantes nos EUA e 1.000 na Austrália, Canadá, Índia, Japão, México e Reino Unido, que têm renda familiar de ao menos US$ 70 mil e definidos como adultos que normalmente viajam de avião pelo menos uma vez ao ano. Os resultados da pesquisa de cada mercado têm uma margem de erro de mais ou menos 3 pontos percentuais.

2Metodologia de Pesquisa:Esta pesquisa online da Amex Trendex foi realizada pela Morning Consult entre 15 e 24 de janeiro de 2021 entre uma amostra nacional de 1.000 viajantes na Austrália, Canadá, Índia, Japão, México e Reino Unido, e 2.000 nos EUA com renda familiar (HHI) equivalente de mais de US$ 70.000 na Austrália, Canadá, Japão, Reino Unido e EUA, HHI equivalente de mais de US$ 50 mil no México e HHI equivalente de mais de US$ 20 mil na Índia. Viajantes definidos como adultos que viajaram de avião ao menos uma vez em 2019. Os resultados têm uma margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais nos EUA; mais ou menos 3 pontos percentuais nos outros países.

SOBRE A AMERICAN EXPRESS

A American Express é uma empresa de pagamentos mundialmente integrada, que oferece aos clientes acesso a produtos, percepções e experiências que enriquecem vidas e constroem o sucesso nos negócios. Saiba mais em americanexpress.com e se conecte conosco no facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress e youtube.com/americanexpress.

Principais links para produtos, serviços e informações de responsabilidade corporativa: cartões pessoais, cartões empresariais, serviços de viagens, cartões de presente, cartões pré-pagos, serviços comerciais, Accertify, Kabbage, Resy, cartões corporativos, viagens de negócios, diversidade e inclusão, responsabilidade corporativa e relatórios do setor Ambiental, Social e de Governança.

Localização: Global

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220321005172/pt/

Contato

AMERICAN EXPRESS Ali Pearce [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags