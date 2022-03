Biden sobre viagem à Europa: Putin achou que nos dividiria, mas estamos mais fortes

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 22, que o chefe do executivo da Rússia, Vladimir Putin, achou que "nos dividiria, mas estamos mais fortes do que em qualquer outro momento da história recente". Biden anunciou no Twitter que amanhã viajará à Europa para se encontrar com aliados e parceiros, a fim de deixar claro que o "Ocidente está unido em defesa da democracia".

"Minha primeira parada é a Bélgica, onde me encontrarei com nossos aliados da Otan, líderes do G7 e líderes da União Europeia para discutir nossos esforços para apoiar a Ucrânia e impor custos severos à Rússia por sua invasão. Depois viajarei para a Polônia para uma reunião bilateral com o presidente. Continuaremos a garantir que Putin pague um alto preço econômico por suas ações", escreveu na rede social.

