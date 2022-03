Biden diz que Putin considera usar armas químicas e biológicas na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na segunda-feira à noite que é "claro" que a Rússia está considerando o uso de armas químicas e biológicas na Ucrânia, ao mesmo tempo que advertiu para uma resposta "severa" do Ocidente caso decida seguir adiante.

"Ele está de costa para a parede", disse Biden sobre o presidente russo, Vladimir Putin, ao recordar que Moscou acusou recentemente Washington de armazenar armas químicas e biológicas na Europa.

"Simplesmente não é verdade, eu garanto a vocês", declarou a líderes empresariais em Washington.

"Também estão sugerindo que a Ucrânia tem armas químicas e biológicas. Este é um sinal claro de que ele (Putin) está considerando usar ambos os tipos (de armas)", ressaltou.

Sua advertência segue as declarações feitas por seu governo no início do mês, assim como por outras nações ocidentais, depois que autoridades russas acusaram a Ucrânia de tentar esconder um suposto programa de armas químicas apoiado pelos Estados Unidos.

"Agora que a Rússia fez as falsas alegações... todos nós devemos permanecer atentos para a possibilidade de que a Rússia utilize armas químicas ou biológicas na Ucrânia, ou crie operações de bandeira falsa usando as armas", tuitou a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.

Na segunda-feira, Biden também reiterou que uma ação deste tipo provocaria uma resposta "severa", mas até agora indefinida de aliados do Ocidente.

Putin "sabe que haverá consequências graves por causa da frente unida da Otan", afirmou, sem especificar quais ações a aliança adotaria.

