Zagueiro Pepe testa positivo para Covid-19 e desfalca Portugal na repescagem das Eliminatórias

O zagueiro Pepe testou positivo para Covid-19 nesta segunda-feira e não jogará a repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022 pela seleção de Portugal, que já está concentrada e se prepara para enfrentar a Turquia na próxima quinta.

Além de Pepe, a seleção portuguesa também perdeu o volante Ruben Neves, que sofreu lesão na coxa no último fim de semana atuando pelo Wolverhampton.

O técnico de Portugal, Fernando Santos, convocou o jovem Tiago Djaló, do Lille, para substituir o zagueiro. Para o lugar de Neves, o treinador chamou Vitinha, do Porto.

Pepe é uma baixa considerável para Santos, que tampouco poderá contar com seu outro zagueiro titular, Ruben Dias, do Manchester City, fora por lesão.

Portugal enfrenta a Turquia na próxima quinta-feira pela repescagem das Eliminatórias Europeias. Caso vença, pega o vencedor do duelo entre Itália e Macedônia do Norte por uma vaga no Mundial do Catar.

A seleção portuguesa vem participando de todas as grandes competições internacionais desde a Eurocopa de 2000. A última ausência dos portugueses foi na Copa do Mundo de 1998.

