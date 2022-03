Técnico da seleção da Austrália é multado por não respeitar normas anti-Covid-19

O técnico da seleção da Austrália, Graham Arnold, foi multado em 25 mil dólares australianos (R$ 91 mil) por não respeitar as regras de isolamento após testar positivo para Covid-19, anunciou nesta segunda-feira a Federação de Futebol do país (FFA) em comunicado.

A FFA informa que a multa não impedirá Arnold de comandar a seleção contra o Japão na próxima quinta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, caso apresente um teste PCR negativo antes da partida.

Segundo a rádio 2GB, o treinador foi visto passeando sem máscara com seu cachorro na periferia de Sydney, três dias depois de testar positivo.

As normas em vigor no estado de Nova Gales do Sul exigem isolamento estrito de sete dias para as pessoas que testam positivo para Covid-19, e portanto não podem sair de casa a não ser para comprar remédios ou em caso de urgência.

A FFA também informou que o treinador se desculpou pelo que qualificou de "um erro de julgamento".

"Aceitarei também as sanções que vierem por conta deste erro", disse Arnold.

O dinheiro da multa será destinado a um fundo especial da Cruz Vermelha para ajudar as vítimas das inundações na costa leste da Austrália.

A seleção australiana tem dois jogos decisivos valendo uma vaga para a Copa do Mundo do Catar, na quinta contra o Japão e no dia 29 de março contra a Arábia Saudita, pelo grupo B das Eliminatórias Asiáticas.

A Austrália precisa das duas vitórias para conseguir se classificar diretamente para o Mundial. Caso contrário, deverá disputar uma repescagem contra o terceiro colocado do grupo A.

