Rússia bloqueia site do canal francês Euronews

O regulador russo dos meios de comunicação suspendeu nesta segunda-feira (21) o acesso ao site da rede francesa Euronews, em meio ao crescente controle das informações relacionadas à ofensiva na Ucrânia.

Segundo as agências de notícias russas, o Roskomnadzor bloqueou a página do canal, euronews.com, e sua versão em russo, ru.euronews.com, a pedido da promotoria. O motivo do bloqueio não foi especificado.

Desde o início da intervenção da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro, o poder russo reforçou consideravelmente seu controle das informações difundidas na internet, um dos últimos espaços de livre expressão no país.

O acesso a muitos veículos de comunicação russos e estrangeiros, entre eles a BBC, foi proibido e as redes sociais americanas Facebook e Instagram foram declaradas "extremistas" por um tribunal moscovita nesta segunda-feira. O acesso ao Twitter também foi restrito.

Na semana passada, o regulador acusou o gigante americano Google e sua plataforma de vídeos YouTube de atividades "terroristas", primeiro passo para um provável bloqueio.

