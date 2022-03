Polonesa Iga Swiatek é campeã do Masters 1000 de Indian Wells

A jovem tenista polonesa Iga Swiatek derrotou neste domingo a grega Maria Sakkari na final do Masters 1000 de Indian Wells e agora subirá para a 2ª posição no ranking da WTA.

Swiatek bateu Sakkari por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma partida impactada pelos fortes ventos na cidade de Indian Wells, na Califórnia.

Aos 20 anos, a polonesa consegue seu quinto título na carreira, entre eles um Grand Slam (Roland Garros 2020).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para Sakkari, de 26 anos, era a final mais importante de sua carreira, depois de cair em 2021 nas semifinais de Roland Garros e do US Open.

"Ela é uma grande campeã. Hoje não foi o meu dia, foi muito emocionante jogar aqui. É um dos melhores torneios do mundo, tem um lugar especial no meu coração", disse a tenista grega após a partida.

Swiatek, primeira polonesa a vencer em Indian Wells, agora assume o posto de número 2 do mundo, desbancando a tcheca Barbora Krejcikova, fora do torneio por conta de uma lesão no cotovelo.

A atual número 1 do ranking da WTA, a australiana Ashleigh Barty, decidiu não competir em Indian Wells e no Masters 1000 de Miami, que começa na próxima semana, para se recuperar fisicamente, após o título no Aberto da Austrália

gbv/cl/cb

Tags