Pelo menos 13 soldados mortos em ataque no leste de Burkina Faso

Pelo menos 13 soldados morreram no domingo no leste de Burkina Faso em um ataque de supostos jihadistas, de acordo com um balanço divulgado pelo exército nesta segunda-feira, em meio a um aumento na violência no país africano.

"Uma unidade militar que participava em uma operação de segurança na região leste sofreu uma emboscada a quase 20 km ao leste de Natiaboani no domingo", afirma o exército em um comunicado.

"Durante os combates, 13 soldados, infelizmente, morreram e outros oito ficaram feridos", completa a nota, que afirma que "vários elementos foram também neutralizados do lado inimigo".

No domingo à noite, uma fonte das forças de segurança anunciou um balanço de 12 mortos.

Natiaboani é uma cidade rural localizada cerca de 60 km ao sul de Fada N'Gourma, a principal comunidade do leste de Burkina Faso e alvo frequente de ataques de grupos armados desde 2018.

