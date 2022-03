Ministro do STF reverte bloqueio do Telegram (oficial)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que havia ordenado a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil, reverteu sua própria decisão neste domingo (20), após a empresa cumprir as determinações judiciais que motivaram o bloqueio.

"Considerado o atendimento integral das decisões proferidas em 17/3/2022 e 19/3/2022, revogo a decisão de completa e integral suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil", escreveu Moraes em documento divulgado pelo STF.

