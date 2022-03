Juventus admite que Paulo Dybala não continuará na próxima temporada

A Juventus não vai propor a renovação do meia argentino Paulo Dybala, cujo contrato se encerra em junho, anunciou nesta segunda-feira um dirigente do clube 'bianconero'.

"Com a chegada do (atacante Dusan) Vlahovic (em janeiro), a estrutura do futebol no clube mudou. O projeto da Juventus mudou e parte dessa mudança incluiu o contrato de Dybala, que hoje não foi renovado", disse o CEO Maurizio Arrivabene a repórteres.

"Teria sido fácil para a Juventus fazer uma oferta muito reduzida, mas seria desrespeitoso com Paulo", acrescentou.

Dybala, de 28 anos, se transferiu para a Juventus em 2015. Apesar de ter sido escolhido como um dos capitães da equipe nesta temporada, ele perdeu muitos jogos devido a lesão e seu desempenho tem decaído.

Paulo não está mais no centro do projeto da Juventus, por isso preferimos tomar essa decisão", disse. "Ninguém jamais questionou sua qualidade, mas havia considerações a serem feitas sobre seus números de aparência e duração de seu contrato".

Segundo o jornal La Gazetta dello Sport, Inter de Milão e Atlético de Madrid estariam interessados em contratá-lo.

Dybala assinou com a Juventus vindo do Palermo em 2015 e desde então conquistou cinco títulos da Serie A e quatro Copas da Itália.

Ele também jogou no time da Juve que chegou à final da Liga dos Campeões de 2017 perdida para o Real Madrid.

