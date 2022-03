Fritz entra no 'Top 10' do ranking da ATP com título em Indian Wells; Djokovic volta ao topo

O tenista americano Taylor Fritz subiu 12 posições no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira, chegando ao posto de número oito do mundo, graças ao título no Masters 1000 de Indian Wells.

Apesar de não ter jogado o torneio, o sérvio Novak Djokovic recuperou o topo do ranking, ocupado desde 28 de fevereiro pelo russo Daniil Medvedev, que caiu para a segunda posição ao ser eliminado na terceira rodada em Indian Wells.

Rafael Nadal volta ao 'Top 3', desbancando o alemão Alexander Zverev, agora na quarta posição. A derrota do espanhol na final de Indian Wells foi a primeira na temporada 2022, após os títulos no torneio de Melbourne, no Aberto da Austrália e em Acapulco.

Semifinalista no torneio californiano, o jovem Carlos Alcaraz, de 18 anos, subiu quatro posições no ranking e agora é o número 15, a melhor classificação de sua carreira.

O russo Andrey Rublev, que caiu para Fritz na semifinal, ganhou uma posição e voltou a ser número 6 do mundo.

Thiago Monteiro, número 116, é o brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP.

- Ranking da ATP em 21 de março de 2022:

1. Novak Djokovic (SER) 8465 pts (+1)

2. Daniil Medvedev (RUS) 8445 (-1)

3. Rafael Nadal (ESP) 7715 (+1)

4. Alexander Zverev (GER) 7025 (-1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6055

6. Andrey Rublev (RUS) 5040 (+1)

7. Matteo Berrettini (ITA) 5035 (-1)

8. Taylor Fritz (USA) 3875 (+12)

9. Casper Ruud (NOR) 3825 (-1)

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3768 (-1)

11. Hubert Hurkacz (POL) 3586

12. Jannik Sinner (ITA) 3540 (-2)

13. Cameron Norrie (GBR) 3530 (-1)

14. Denis Shapovalov (CAN) 2885 (-1)

15. Carlos Alcaraz (ESP) 2771 (+4)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2660 (-2)

17. Roberto Bautista (ESP) 2375 (-2)

18. Reilly Opelka (USA) 2336 (-1)

19. Pablo Carreño (ESP) 2220 (-3)

20. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1951 (-2)

...

116. Thiago Monteiro (BRA) 593

