EUA dizem restringir vistos de autoridades chinesas por abusos a direitos humanos

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos têm adotado medidas para "impor restrições de visto" a autoridades da China. Os alvos da medida estariam tentando "intimidar, incomodar e reprimir dissidentes e defensores dos direitos humanos dentro e fora da China", segundo mensagem da autoridade americana no Twitter.

Na mensagem, não são revelados nomes dos alvos das punições nem quantos funcionários já foram alvos da punição dos EUA.

No site do Departamento do Estado não há atualização nesta segunda-feira sobre sanções a funcionários da China, mas a declaração é dada no mesmo dia em que o governo do presidente Joe Biden cobrou a China a atuar com mais impulso para colaborar com a paz entre Rússia e Ucrânia.

