EUA declaram opressão militar em Mianmar contra os rohingyas de "genocídio"

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, declarou oficialmente nesta segunda-feira (21) que os ataques do exército de Mianmar contra os rohingyas em 2016 e 2017 foram um "genocídio", com a "clara intenção" de destruir esta minoria muçulmana.

"Eu determinei que membros das Forças Armadas birmanesas cometeram genocídio e crimes contra a humanidade contra os rohingyas", disse Blinken.

As evidências mostram um "clara intenção por trás das atrocidades em massa: a intenção de destruir os rohingyas, em sua totalidade ou em parte", declarou no Museu Memorial do Holocausto em Washington.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

pmh/st/erl/rsr/fp

Tags