Dortmund empata com Colônia e perde chance de encostar no Bayern; Paulinho brilha no Leverkusen

O Borussia Dortmund empatou neste domingo em 1 a 1 com o Colônia pela 27ª rodada do Campeonato Alemão e perdeu chance de encostar no líder Bayern de Munique na luta pelo título.

Com o resultado, o Dortmund, que tinha conseguido diminuir a diferença para o clube bávaro nas últimas rodadas, fica agora 6 pontos atrás do líder da Bundesliga a 7 rodadas do fim do competição.

O Dortmund abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo com Marius Wolf, que aproveitou lançamento do campo de defesa do inglês Jude Bellingham.

Aos 36, Sebastian Andersson recebeu passe de Anthony Modeste e empatou para o Colônia, 7º na classificação.

O atacante norueguês Erling Haaland teve várias oportunidades, mas não mostrou o faro de gol habitual e agora soma três jogos sem marcar pelo Dortmund, algo inédito desde a sua chegada ao clube, em janeiro de 2020.

Mais cedo, o Bayer Leverkusen derrotou o Wolfsburg por 2 a 0 com dois gols do atacante brasileiro Paulinho e se isolou na 3ª posição do Campeonato Alemão, aproveitando o tropeço do RB Leipzig, que empatou com o Eintracht Frankfurt.

Com a vitória, o Leverkusen abre 3 pontos de vantagem sobre RB Leipzig (4º) e Freiburg (5º) na tabela de classificação, enquanto o Wolfsburg se mantém em 12º.

Os dois gols de Paulinho saíram no final da partida, aos 41 e aos 47 minutos do segundo tempo.

Em outro jogo da rodada de domingo, o RB Leipzig não saiu do 0 a 0 com o Eintrancht Frankfurt e perdeu chance de se distanciar do Freiburg e do Hoffeneim na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O treinador do Leipzig, Domenico Tedesco, reconheceu sua decepção pelo tropeço diante do Eintracht, "levando em conta o grande número de chances" que sua equipe criou na partida.

De fato, o time se mostrou muito menos efetivo em relação aos últimos jogos, como foi nas recentes goleadas por 6 a 1 que conseguiu contra Greuther Fürth e Hertha de Berlin.

Programação e resultados da 27ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Bochum - B. Moenchengladbach

- Sábado:

Greuther Furth - Freiburg 0 - 0

Hertha Berlim - Hoffenheim 3 - 0

Mainz - Arminia Bielefeld 4 - 0

Stuttgart - Augsburg 3 - 2

Bayern de Munique - Union Berlin 4 - 0

- Domingo:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0 - 0

Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0 - 2

Colônia - Borussia Dortmund 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 63 27 20 3 4 81 28 53

2. Borussia Dortmund 57 27 18 3 6 67 38 29

3. Bayer Leverkusen 48 27 14 6 7 66 41 25

4. RB Leipzig 45 27 13 6 8 57 30 27

5. Freiburg 45 27 12 9 6 43 29 14

6. Hoffenheim 44 27 13 5 9 49 40 9

7. Colônia 40 27 10 10 7 38 40 -2

8. Eintracht Frankfurt 38 27 10 8 9 39 38 1

9. Union Berlin 38 27 10 8 9 33 38 -5

10. Mainz 37 26 11 4 11 39 30 9

11. Bochum 32 26 9 5 12 28 37 -9

12. Wolfsburg 31 27 9 4 14 29 42 -13

13. B. Moenchengladbach 30 26 8 6 12 36 51 -15

14. Stuttgart 26 27 6 8 13 35 50 -15

15. Augsburg 26 26 6 8 12 29 44 -15

16. Hertha Berlim 26 27 7 5 15 29 60 -31

17. Arminia Bielefeld 25 27 5 10 12 22 38 -16

18. Greuther Furth 15 27 3 6 18 24 70 -46

