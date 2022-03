Comunicado do Business Wire :NielsenIQ

Hoje, a NielsenIQ anunciou que adquiriu a ciValue, o fornecedor de SaaS (Software as a Service, software como um serviço) preferido para varejistas do mundo inteiro que potencializa programas de fidelidade com tecnologia avançada de IA. Com esta aquisição, o setor de mídia de varejo da NielsenIQ dá os próximos passos para permitir programas de mídia de varejo mais inteligentes, automatizados e escaláveis.

A integração dos ativos da plataforma global da ciValue com a poderosa plataforma Connect da NielsenIQ deve proporcionar recursos inovadores aos varejistas, incluindo construção de público e informações. Esta plataforma dinâmica também oferecerá suporte a recursos de personalização que se somarão aos principais recursos da NielsenIQ, dos quais o setor de varejo depende para a tomada de decisões importantes.

"A integração da plataforma ciValue com a plataforma Connect é um divisor de águas para varejistas do mundo inteiro", disse Xavier Facon, diretor global de Mídia de Varejo com a NielsenIQ. "Esta solução colaborativa com base em SaaS proporcionará prontamente informações que alinham os varejistas e seus parceiros de marca com o que os consumidores desejam, com a execução de conteúdo personalizado em canais físicos e digitais.

No mercado altamente competitivo de hoje, os varejistas exigem soluções que permitam que eles analisem facilmente os dados do consumidor. As soluções da NielsenIQ e ciValue permitirão aos varejistas obter informações, trabalhar de forma mais inteligente e acelerar oportunidades de negócios. Com a criação de compromissos que importam aos varejistas, marcas e clientes, os clientes que utilizam a plataforma Connect podem obter novos fluxos de receita, crescimento de vendas e aumentar a participação na carteira por meio de produtos associados e marketing centrados no cliente.

"A NielsenIQ é uma investidora e parceira de longa data da ciValue e sua dedicação em tornar o varejo um mundo vantajoso para todos sempre foi aparente", disse Beni Basel, diretor executivo (CEO) e fundador da ciValue. "A união com a NielsenIQ permitirá que a ciValue expanda a sua oferta de inteligência de varejo para mais varejistas, marcas e, ainda mais importante, nos permitirá aumentar ainda mais as decisões baseadas em dados para satisfazer clientes do mundo inteiro."

"Estamos muito felizes que a ciValue está se unindo à equipe da NielsenIQ para continuar a construir e oferecer suporte às melhores ferramentas com base em IA para varejistas em todo o mundo", disse David Johnson, presidente de Varejo Global na NielsenIQ. "A plataforma integrada apoiará atividades de personalização inovadoras para o setor de varejo global para atender à demanda por análises e personalização de clientes rápidas e confiáveis."

