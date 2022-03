Boric tem 46,5% de aprovação em sua primeira semana como presidente do Chile

No Chile, 46,5% aprovaram a primeira semana de governo do presidente de esquerda Gabriel Boric, segundo a pesquisa Pulso Ciudadano divulgada neste domingo (20) pela empresa Activa.

Boric "obtém uma aprovação de 46,5% e uma reprovação de 26,1%. Já 27,4% ainda não sabem como avaliar sua gestão", de acordo com o levantamento.

Depois de assumir o poder na sexta-feira, 11 de março, como o presidente mais jovem do Chile, aos 36 anos, Boric governará pelos próximos quatro anos com o compromisso de uma mudança que leve a um Estado de bem-estar social no estilo europeu.

Para isso, organizou um governo de tom feminista com a colaboração de um gabinete ministerial composto por 14 mulheres entre seus 24 membros.

Segundo a pesquisa, o gabinete de Boric conta com 37,5% de aprovação e 35% de reprovação.

Enquanto isso, a pesquisa também mediu a percepção da população sobre a Convenção Constitucional que elabora uma nova Carta Magna para substituir a atual, herança da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

A Convenção está atualmente em fase de votação dos artigos que farão parte do projeto de Constituição que deve ser entregue até 4 de julho. Depois, um plebiscito decidirá se a nova Carta Magna entra em vigor.

"Com as informações que os cidadãos conhecem até o momento, 37,7% da população aprovaria o projeto da nova Constituição e 31,2% rejeitaria", indicou o levantamento.

A pesquisa abrangeu 1.004 entrevistas realizadas entre 18 e 19 de março de 2022, com uma margem de erro de +/- 3,1%.

