Barcelona goleia Real Madrid por 4 a 0 em pleno Bernabéu pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona goleou neste domingo o Real Madrid por 4 a 0 em pleno estádio Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols de Pierre-Emerick Aubameyang (2), Ronald Araújo e Ferrán Torres devolveram ao Barça a 3ª colocação na tabela de classificação, após ter sido ultrapassado provisoriamente pelo Atlético de Madrid, que ontem derrotou o Rayo Vallecano.

A vitória representa uma injeção de ânimo para o time catalão, embora as chances de título sejam muito pequenas, dada diferença de 12 pontos para o Real Madrid na liderança.

O time merengue, por sua vez, continua com 66 pontos e perdeu a chance de aumentar sua diferença para o vice-líder, o Sevilla, que tem 57 e hoje empatou em 0 a 0 com a Real Sociedad (6º), mesmo resultado da partida entre Celta de Vigo (11º) e Betis (5º).

O Villarreal (7º), após se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa com grande vitória sobre a Juventus na Itália no meio da semana, perdeu para o Cádiz (17º) por 1 a 0, com gol nos acréscimos de Rubén Sobrino.

Já o Mallorca (18º) entrou na zona de rebaixamento ao ser derrotado pelo Espanyol, também por 1 a 0, com gol marcado por Raúl de Tomás aos 42 do primeiro tempo.

Programação e resultados da 29ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Getafe 1 - 1

- Sábado:

Alavés - Granada 2 - 3

Elche - Valencia 0 - 1

Osasuna - Levante 3 - 1

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid 0 - 1

- Domingo:

Espanyol - Mallorca 1 - 0

Celta Vigo - Betis 0 - 0

Cádiz - Villarreal 1 - 0

Sevilla - Real Sociedad 0 - 0

Real Madrid - Barcelona 0 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 66 29 20 6 3 59 25 34

2. Sevilla 57 29 15 12 2 40 19 21

3. Barcelona 54 28 15 9 4 56 29 27

4. Atlético de Madrid 54 29 16 6 7 53 36 17

5. Betis 50 29 15 5 9 50 35 15

6. Real Sociedad 48 29 13 9 7 29 29 0

7. Villarreal 45 29 12 9 8 48 27 21

8. Athletic Bilbao 41 29 10 11 8 33 28 5

9. Valencia 40 29 10 10 9 42 43 -1

10. Osasuna 38 29 10 8 11 29 36 -7

11. Celta Vigo 36 29 9 9 11 33 32 1

12. Espanyol 36 29 9 9 11 35 41 -6

13. Rayo Vallecano 32 28 9 5 14 29 34 -5

14. Elche 32 29 8 8 13 30 40 -10

15. Getafe 29 29 6 11 12 27 33 -6

16. Granada 28 29 6 10 13 31 46 -15

17. Cádiz 27 29 5 12 12 25 41 -16

18. Mallorca 26 29 6 8 15 26 49 -23

19. Alavés 22 29 5 7 17 23 48 -25

20. Levante 19 29 3 10 16 31 58 -27

bur/dam-gr/dr/cb

