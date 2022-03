Ataque contra campo de deslocados na RDC mata 14, incluindo 7 crianças

Quatorze pessoas, incluindo sete crianças, morreram no sábado em um ataque de um grupo de milicianos contra um campo de deslocados em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), informou neste domingo a Cruz Vermelha local.

Entre as vítimas - assassinadas com facões -, estão uma menina de dois anos e cinco mulheres com entre 25 e 32 anos, segundo uma lista compilada pela Cruz Vermelha local consultada pela AFP.

"Os milicianos da CODECO (Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo) entraram em Drakpa e começaram a matar pessoas com facões (...). As vítimas são pessoas deslocadas que fugiram da aldeia de Ngotshi", disse Jean D' Zba Banju, um líder comunitário na área de Djugu de Ituri, acrescentando que outras cinco pessoas ficaram feridas.

A CODECO é um grupo armado estruturado em torno de uma seita político-religiosa que afirma representar os interesses da etnia lendu.

