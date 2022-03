Scaloni convoca Messi e sete promessas com dupla nacionalidade para últimos jogos das Eliminatórias

O astro do PSG, Lionel Messi, único argentino com vaga garantida na Copa do Mundo do Catar-2022, foi convocado para a última rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas pelo técnico Lionel Scaloni, que também acrescentou sete jovens promissores com dupla nacionalidade ao elenco.

Messi volta assim à 'Albiceleste' já classificada (35 pontos) para enfrentar a eliminada Venezuela, no dia 25 de março na 'Bombonera' em Buenos Aires, e o Equador, em 29 de março em Guayaquil, segundo a lista divulgada nesta sexta-feira pela federação argentina (AFA).

O capitão e artilheiro da Albiceleste, de 34 anos, que Scaloni definiu como o único garantido na Copa do Mundo, havia sido excluído da seleção no final de janeiro para a rodada dupla anterior das eliminatórias, quando havia acabado de voltar ao PSG após contrair covid-19 em dezembro na Argentina.

O treinador convocou sete jovens de dupla nacionalidade - que já tinha incluído na lista preliminar - uma forma de reservar possíveis futuros craques que não poderão mais integrar uma seleção de outro país por terem vestido a camisa da Albiceleste.

São eles: Franco e Valentín Carboni (da Inter de Milão, ITA), Luka Romero (Lazio, ITA), Matías Soulé (Juventus, ITA), Alejandro Garnacho (Manchester United, ING), Nicolás Paz (Real Madrid, ESP) e Tiago Geralnik (Villarreal, ESP).

A convocação de jovens quase desconhecidos na Argentina não é produto do acaso ou capricho de Scaloni, mas de um longo e silencioso trabalho iniciado em 2020 quando Bernardo Romeo assumiu a coordenação das seleçõe juvenis a pedido do técnico.

Em meio à eclosão da pandemia e da falta de atividade no mundo esportivo, foi criado um Departamento de Scouting com a intenção de sair em busca de alguns jovens promissores de nacionalidade argentina, que poderiam um dia se tornar, se não um Messi, pelo menos em um jogador da seleção.

Assim foi que no ano passado, um escritório foi aberto em Madri pelo diretor do Scouting, Juan Martín Tassi. Hoje eles têm pastas de mais de 300 jogadores entre 11 e 20 anos, muitos deles filhos de emigrantes argentinos, nascidos em outros países latino-americanos ou europeus.

É o caso, por exemplo, de Luka Romero, que já disputou um Sub-15 com a Argentina, nascido no México, mas que também tem cidadania argentina e espanhola. Há também Nicolás Paz e Alejandro Garnacho, que jogaram com a Sub-18 da Espanha, mas uma vez convocados para a seleção principal da Argentina não poderão retornar à 'Roja'.

Por conta disso, Scaloni teve que retirar da lista de convocados o goleiro Emiliano Martínez, o zagueiro Cristian Romero e os meias Giovani Lo Celso e Emiliano Buendía. Os quatro foram suspensos por duas rodadas pela Fifa em decorrência do polêmico clássico Brasil-Argentina em setembro em São Paulo, interrompido após 5 minutos do início do jogo pelas autoridades sanitárias brasileiras em meio ao surto de covid.

--- Lista de convocados pelo técnico Lionel Scaloni para os jogos da Argentina nas Eliminatórias:

Goleiros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal, ESP) e Juan Musso (Atalanta, ITA).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP), Nahuel Molina (Udinese, ITA), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, ITA), Germán Pezzella (Betis, ESP), Lisandro Martínez (Ajax, HOL) e Nicolás Tagliafico (Ajax, HOL).

Meias: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, ESP), Leandro Paredes (PSG, FRA), Guido Rodríguez (Betis, ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE), Alexis Mac Allister (Brighton, ING), Lucas Ocampos (Sevilla, ESP), Alejandro Garnacho (Manchester United, ING), Manuel Lanzini (West Ham, ING), Nicolás Paz (Real Madrid, ESP), Tiago Geralnik (Villarreal, ESP), Franco Carboni (Inter de Milão, ITA) e Valentín Carboni (Inter de Milão, ITA).

Atacantes: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter de Milão, ITA), Nicolás González (Fiorentina, ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Ángel Di María (PSG), Julián Álvarez (River), Joaquín Correa (Inter de Milão, ITA), Matías Soulé (Juventus, ITA), Lucas Boyé (Elche, ESP) e Luka Romero (Lazio, ITA).

