Fifa desbloqueia um milhão de dólares para ajudar ucranianos

A Fifa liberou um milhão de dólares (mais de 5 milhões de reais) para ajudar as vítimas da crise humanitária na Ucrânia causada pela invasão do exército russo, anunciou neste sábado(19) a entidade mundial do futebol.

Este montante deverá "responder às necessidades que foram identificadas como as mais urgentes", disse a Fifa, que já tinha enviado material de emergência à Ucrânia através da sua fundação.

"A Fundação Fifa está pronta para fornecer parte da ajuda necessária, trabalhando em conjunto com as comunidades do futebol na Ucrânia e na região", disse o presidente Gianni Infantino, em comunicado.

Desde o início do conflito, em 24 de fevereiro, o mundo do futebol multiplicou as iniciativas de apoio ao povo ucraniano.

Como resultado do ataque, a Fifa sancionou a Rússia, privando-a de disputar a qualificatória para a Copa do Mundo no Catar.

