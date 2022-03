Dezenas de mortos em bombardeio russo contra quartel na cidade ucraniana de Mykolaiv

Dezenas de pessoas foram mortas em um ataque na sexta-feira (19) contra um quartel militar em Mykolaiv, no sul da Ucrânia, disseram testemunhas à AFP neste sábado (19), enquanto as operações de socorro continuam.

"Nada menos que 200 soldados dormiam no quartel", de acordo com Maxime, um soldado de 22 anos entrevistado no local.

"Pelo menos 50 corpos foram recuperados, mas não sabemos quantos ficaram sob os escombros", acrescentou o jovem soldado.

Evguéniï, outro soldado no local, estima que o ataque pode ter matado 100 pessoas.

