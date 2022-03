Avião militar dos EUA desaparece durante exercícios da Otan na Noruega

Um pequeno avião militar americano com quatro tripulantes que participava de manobras da Otan na Noruega foi declarado desaparecido nesta sexta-feira (18), informaram as autoridades do país escandinavo.

O avião US OSPREY "foi declarado desaparecido às 08h26 (14:26 no horário de Brasília) no sul de Bodø" (norte), informaram os Serviços de Resgate (HRS) da Noruega em comunicado, no qual citam as más condições meteorológicas do local naquele momento.

Os quatro tripulantes participaram do exercício Cold Response, que mobilizou 200 aviões e cerca de 50 navios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O comunicado acrescenta que, às 21h17, foi identificado do ar um local com a possível presença do dispositivo, mas que "não foi possível a abordagem, devido às condições meteorológicas".

"Não estamos naquele lugar e, portanto, não sabemos nada sobre as quatro pessoas que estavam a bordo. Mas sabemos que é um local de acidente", disse o porta-voz do HRS, Jan Eskil Severinsen, à televisão pública norueguesa.

