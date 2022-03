Guerra na Ucrânia cortará crescimento alemão pela metade em 2022, diz IfW

A guerra na Ucrânia afetará, de forma significativa, a recuperação econômica da Alemanha e reduzirá pela metade o crescimento previsto do PIB em 2022, para 2,1% - anunciou o instituto econômico IfW Kiel nesta quinta-feira (17).

As consequências do conflito devem reduzir o PIB em "cerca de 90 bilhões de euros [US$ 99 bilhões] este ano e no próximo" e "adiar para o segundo semestre o retorno ao nível anterior à covid-19" da maior economia europeia para o segundo semestre, disseram os economistas.

A previsão anterior era de um crescimento de 4% neste ano.

