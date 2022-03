EUA doou mais de 500 milhões de vacinas anticovid para outros países

Os Estados Unidos doaram mais de 500 milhões de vacinas anticovid-19 para outros países - disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em um comunicado.

"Os Estados Unidos compartilharam cerca de 500 milhões de doses de vacinas da covid-19, seguras e eficazes, sem custo, com mais de 110 países e economias no mundo, com o único propósito de salvar vidas", disse Blinken.

O objetivo é mais do que dobrar esse número, chegando a 1,1 bilhão de doses.

O chefe da diplomacia americana destacou que, desde o surgimento do coronavírus há mais de dois anos, os EUA forneceram US$ 20 bilhões em assistência sanitária, humanitária e econômica para mais de 120 países.

Como exemplos, Blinken citou programas de vacinação patrocinados pelos Estados Unidos no Paraguai, Zâmbia, Malauí e Tailândia.

"Também investimos e apoiamos a expansão da produção regional de vacinas anticovid-19 na África e na Ásia", acrescentou.

"Este trabalho é crítico, porque a pandemia não acabou. Muitas vidas continuam em risco globalmente, enquanto os países lutam contra a ômicron, e enfrentamos a possibilidade de novas variantes", frisou.

