Comunicado do Business Wire :Kägwerks

A Kägwerks, líder global em soluções para redes táticas usadas por operador, anuncia o fechamento do seu maior contrato até hoje para a central de rede para uso no peito, a D.O.C.K. LiteTM. O contrato de US$ 24 milhões continua colocando em campo a D.O.C.K. LiteTM para unidades de combate adicionais.

O sistema D.O.C.K. LiteTM combina uma solução robusta de suporte no peito para o dispositivo de usuário final (end user device, EUD) do soldado com uma central de rede para conectar vários rádios usados por soldados, periféricos como os binóculos de visão noturna aprimorada (Enhanced Night Vision Goggles, ENVG-Bs) do Exército e fontes de dados vestidas pelo soldado. A central D.O.C.K. LiteTM suporta conexões seguras sem fio intra-soldado (Intra-Soldier Wireless, IWS) e a cabo, reduzindo o acúmulo de cabos, peso, volume e custo para cada soldado, melhorando sua consciência situacional e eficácia de combate.

"Estamos empolgados em apoiar o programa Nett Warrior e agradecemos a confiança depositada pelo Exército na Kägwerks para fornecer esta solução essencial para o soldado", declarou James Schueren, diretor executivo da Kägwerks. "A plataforma D.O.C.K. LiteTM e os sistemas de próxima geração em desenvolvimento apoiarão as operações táticas necessárias da infantaria, operações especiais, Proteção de Fronteiras e Alfândega, aplicação da lei e socorristas no futuro."

Sobre a Kägwerks

A Kägwerks é uma pequena empresa de propriedade de veteranos incapacitados em serviço (service-disabled veteran owned small business, SDVOSB) formada por uma talentosa equipe de indivíduos com décadas de experiência em operações, projeto e engenharia. Nosso propósito é mudar a dinâmica identificando e entregando soluções táticas inteligentes. Servimos. Inovamos. Realizamos. Buscamos viver com excelência. Nosso foco é desenvolver hardware avançado, robusto e tático e tecnologia de comunicações para um combatente de guerra universalmente conectado.

Para saber mais sobre a Kägwerks de capital fechado, acesse www.kagwerks.com ou entre em contato pelo e-mail [email protected]

Contato

Jim Schueren Kägwerks +1.425.354.0165 [email protected]

