Comunicado do Business Wire :DXC Technology

O GEFA BANK, principal parceiro financeiro para PMEs alemãs e subsidiário do Société Générale, selecionou a DXC Technology (NYSE:DXC) para um projeto inovador de transformação digital. Com o programa "G-Rocket", o GEFA BANK e a DXC Technology migrarão os aplicativos e dados de missão crítica do banco, passando de seu data center existente para a plataforma de nuvem Azure da Microsoft.

GEFA BANK office in Wuppertal, Germany (Credit: GEFA BANK)

"Com a transferência para a nuvem, o GEFA está modernizando sua infraestrutura de TI e ganhando ainda mais em flexibilidade e escalabilidade", disse Michael Quint, diretor de TI do GEFA BANK. "Juntamente com a DXC, desenvolvemos um programa de transformação para nos prepararmos tecnológica e organizacionalmente para o futuro do setor bancário. A DXC implementou um modelo operacional flexível de ponta a ponta com base na conformidade da nuvem e na estrutura de segurança de nossa empresa controladora."

Além disso, a DXC realizou um programa de formação com a Microsoft para preparar os especialistas selecionados do GEFA BANK, pensando no funcionamento futuro da nova solução em nuvem.

"A DXC tem muitos anos de experiência no setor bancário e de mercado de capitais. Com a nuvem, o índice de transformação e inovação neste setor acelerou exponencialmente", afirmou Marc-Alexander Drews, executivo de Vendas Bancárias e Mercado de Capitais da DXC. "Ao utilizar nossa abordagem 'Cloud Right', não só estamos apoiando o GEFA com sua transição tecnológica para a nuvem, mas também capacitando suas equipes de TI para desenvolver todo seu potencial."

Com a mudança para a nuvem do Azure, o GEFA BANK e a DXC implementarão sistematicamente os aplicativos do banco em serviços nativos de nuvem, como o Azure Kubernetes Service (AKS). Como resultado dessa abordagem de conteinerização, o GEFA BANK reduzirá o tempo de comercialização de novos serviços e criará um ambiente de desenvolvimento moderno para produtos financeiros inovadores.

"O programa G-Rocket e a migração para a nuvem de aplicativos essenciais aos negócios é um desafio único. Com base em nossos muitos anos de colaboração positiva, a DXC é a parceira certa para essa transformação", acrescentou Michael Quint.

Nesse contexto, o GEFA BANK e a DXC concordaram em continuar sua cooperação até outubro de 2027. A conclusão da migração do data center está prevista para setembro de 2022.

GEFA BANK

Com mais de 70 anos de experiência no setor, o GEFA BANK é um dos principais fornecedores de financiamento de vendas e investimentos para ativos móveis na Alemanha. Subsidiário integral do grupo bancário internacional Société Générale, ele oferece uma grande variedade de produtos de financiamento, incluindo leasing, crédito, aluguel com opção de compra, bem como financiamento de compra e aluguel de parques para empresas alemãs de médio porte. Além disso, o GEFA BANK oferece soluções de depósitos overnight e de prazo fixo para clientes particulares e empresariais.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do setor público do mundo confiam na DXC para implementar serviços em toda a pilha de tecnologia empresarial para impulsionar novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente. Saiba mais sobre nosso nível de excelência em DXC.com.

