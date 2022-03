Rússia bloqueia sites de mais 15 veículos de imprensa

A agência russa reguladora do setor de telecomunicações, a Roskomnadzor, bloqueou os sites de pelo menos outros 15 meios de comunicação - constatou a AFP nesta quarta-feira (16), no momento em que Moscou reforça seu controle sobre as notícias publicadas on-line sobre o conflito na Ucrânia.

As páginas on-line do veículo investigativo Bellingcat, de jornais locais russos e de veículos em russo baseados em Israel e na Ucrânia estavam inacessíveis hoje na Rússia, sem uma rede privada virtual (VPN, na sigla em inglês).

Estes sites aparecem na lista oficial de páginas bloqueadas pela Roskomnadzor.

Entre os sites com sede na Rússia que foram bloqueados estavam o canal independente Kavkazki Ouzel (Kavkaz-uzel.eu), que cobre o Cáucaso, e um canal regional baseado nos Urais (permdaily.ru).

A Roskomnadzor também suspendeu o acesso a dois canais russófonos baseados em Israel, onde há uma comunidade significativa que migrou da antiga União Soviética: 9 TV Channel Israel (www.9tv.co.il) e Vesty Israel (www.vesty.co.ill).

Veículos ucranianos (novosti.dn.ua; bukinfo.ua) e um da Estônia, que tem uma versão russa (Postimees), também foram bloqueadas.

Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro, as autoridades russas multiplicaram seus esforços para controlar as informações publicadas na Internet.

Entre outras, as redes americanas Twitter, Facebook e Instagram foram bloqueadas, assim como outras mídias russófonas que criticam o Kremlin.

