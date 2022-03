Rússia bloqueia portal da BBC e promete mais ações na 'guerra de informação'

As autoridades russas anunciaram nesta quarta-feira (16) que bloquearam o site da BBC e prometeram outras ações na "guerra de informação" que o governo russo diz que o Ocidente lançou desde a ofensiva militar na Ucrânia.

O regulador russo" Roskomnadzor bloqueou o site da BBC News na Rússia. Acho que este é apenas o começo da retaliação na guerra de informação lançada pelo Ocidente contra a Rússia", disse a porta-voz da diplomacia russa Maria Zakharova no Telegram.

No site do Roskomnadzor, as páginas da BBC News e sua afiliada em russo estão listadas como bloqueadas no país.

"O acesso a informações independentes e justas é um direito humano básico que não deve ser negado ao povo russo", disse a BBC em um comentário à AFP.

"Continuaremos nos esforçando para tornar a BBC News acessível na Rússia e no resto do mundo", acrescentou o veículo britânico.

Seu serviço russo postou um vídeo mostrando como acessar seu site via VPN e no aplicativo e nas mídias sociais.

O regulador russo também bloqueou os portais de pelo menos 30 outros meios de comunicação nesta quarta-feira, reforçando ainda mais seu controle sobre as informações publicadas online sobre o conflito na Ucrânia.

A Rússia também bloqueou as redes sociais dos EUA Twitter, Facebook e Instagram.

