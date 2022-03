Plano de paz divulgado por FT apresenta apenas lado russo, diz autoridade ucraniana

Assessor da presidência da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, reagiu ao artigo publicado no jornal Financial Times (FT) nesta quarta-feira, 16, sobre um plano de paz para encerrar a guerra com a Rússia. Segundo ele, a reportagem apresenta apenas o lado russo. "O lado ucraniano tem suas próprias posições", escreveu, em publicação no Twitter.

Podolyak acrescentou que Kiev defende o cessar-fogo imediato, a retirada das tropas russas do país e garantias de seguranças de várias nações.

De acordo com a matéria do FT, os dois governos teriam feito "progressos significativos" nas conversas por um plano provisório de 15 pontos, que incluiria neutralidade da Ucrânia em relação à O Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

