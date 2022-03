PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: EUA aumentam ajuda à Ucrânia; cresce pressão internacional sobre a Rússia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

EUA aumentam ajuda à Ucrânia; pressão internacional cada vez mais intensa sobre a Rússia

O governo dos Estados Unidos anunciará nesta quarta-feira (16) um aumento da ajuda à Ucrânia, no momento em que aumenta a pressão internacional sobre a Rússia, para que o país interrompa os bombardeios contra alvos civis e as negociações de paz prosseguem de maneira hesitante.

(Ucrânia Rússia EUA conflito sanções guerra invasão, Prev, 1.100 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

WASHINGTON:

Presidente ucraniano volta a pedir zona de exclusão aérea perante Congresso americano

"Ser o líder do mundo é ser o líder da paz": falando em inglês diante do Congresso americano, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, interpelou Joe Biden diretamente, nesta quarta-feira (16), voltando a pedir a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia.

(Ucrânia Rússia EUA conflito sanções guerra invasão, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

HAIA:

Corte Internacional de Justiça 'ordena' Rússia a suspender invasão à Ucrânia

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), o mais alto tribunal da ONU, ordenou à Rússia, nesta quarta-feira (16), que suspenda imediatamente suas operações militares na Ucrânia.

(CIJ Rússia Ucrânia guerra invasão ONU justiça, Prev, 460 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Otan descarta implantação de paz na Ucrânia, mas reforçará seu flanco leste

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) fecharam nesta quarta-feira a possibilidade de enviar uma missão de paz à Ucrânia, como havia solicitado o vice-primeiro-ministro da Polônia, Jaroslaw Kaczynski, embora reforcem seu flanco leste.

(Otan Rússia Ucrânia guerra invasão, Prev, 560 palavras, já transmitida)

ESTRASBURGO:

Conselho da Europa exclui Rússia por invasão à Ucrânia

O Conselho da Europa excluiu a Rússia oficialmente, nesta quarta-feira (16), em razão da guerra lançada contra a Ucrânia, uma decisão histórica tomada no dia seguinte ao anúncio de saída, por parte de Moscou, desta instituição.

(COnselhoEuropa Rússia Ucrânia guerra invasão justiça, Prev, já transmitida)

PARIS:

Três semanas de invasão da Ucrânia pelas tropas da Rússia

Confira abaixo os principais acontecimentos desde o início, há três semanas, da invasão da Ucrânia pela Rússia, um conflito que provocou as mortes de centenas de civis e levou mais de três milhões de ucranianos ao exílio, segundo a ONU.

(Ucrânia conflito Rússia invasão guerra diplomacia política, Cronologia, 880 palavras, já transmitida)

FOTOS

VARSÓVIA:

Voluntários bielorrussos se alistam para lutar com as forças ucranianas

Pela primeira vez em sua vida, o adolescente Gleb Gunko entrará em combate na Ucrânia. O cenário é novo, mas os motivos não. Como bielorrusso, ele vê este conflito como uma extensão da luta pela democracia em seu

(Ucrânia conflito Rússia Polônia Belarus defesa, Reportagem, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Em Chernobyl, funcionários 'reféns' da guerra temem o pior

"Salvem nossos entes queridos!", "A Ucrânia não precisa de um segundo Chernobyl". Cerca de 50 pessoas se manifestaram no domingo em Slavutych, uma pequena cidade perto da famosa usina nuclear, onde seus parentes estão detidos desde o início da invasão russa.

(Ucrânia conflito energia Rússia guerra invasão nuclear, Ângulo 600 palavras, já transmitida)

PARIS:

Memes proliferam na Ucrânia apesar da angústia da guerra

Um Adolf Hitler gigantesco se inclina e dá tapinhas na bochecha de um dócil Vladimir Putin, ao estilo mestre para aluno: a imagem foi publicada na conta oficial do governo ucraniano no Twitter em 24 de fevereiro, quando começou a invasão.

(Ucrânia conflito Rússia cultura memes internet, Ângulo, 490 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Grupos islamistas radicais celebram 'guerra entre cruzados' na Ucrânia

Com exceção dos talibãs, os principais movimentos islamistas violentos comemoram a ofensiva russa na Ucrânia e as baixas causadas por ela, enquanto pedem a seus seguidores que se afastem de uma "guerra entre cruzados".

(Ucrânia religião jihadistas conflito Rússia guerra sociedade, Ângulo, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

MOSCOU:

Ameaçada de default, Rússia enfrenta primeira rodada de pagamentos

A Rússia enfrenta nesta quarta-feira (16) a primeira rodada de pagamentos de títulos em meio à ameaça de default, com seus ativos no exterior congelados por sanções internacionais.

(Rússia conflito moeda mercado governo comercio Ucrânia bancos sanção bônus, 450 palavras, já transmitida)

PARIS:

Joseph Stiglitz pede que europeus parem de comprar petróleo e gás russos

A velocidade e a intensidade das sanções econômicas e financeiras decididas contra a Rússia as tornarão efetivas, mas a Europa deve parar de comprar petróleo e gás russos, disse o Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz em entrevista à AFP.

(UE Rússia inflação energia economia gás Ucrânia, Entrevista, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

AIE teme forte impacto da guerra na Ucrânia na oferta mundial de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou nesta quarta-feira (16) que teme um forte "impacto" no fornecimento mundial de petróleo como resultado das sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, e estimou que o petróleo russo não pode ser substituído de imediato.

VIENA:

Áustria e Suécia, os dois modelos propostos pela Rússia à Ucrânia

Áustria e Suécia são dois países que não pertencem à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), cujo "status" de neutralidade foi citado pela Rússia como exemplo a ser aplicado na Ucrânia, embora, desde a invasão russa a este país, questionem a viabilidade do modelo.

(Áustria Suécia Ucrânia Rússia guerra invasão política diplomacia, Quadro, 550 palavras, já transmitida)

PARIS:

Estrela do Bolshoi e bailarino brasileiro deixam a Rússia por causa de guerra na Ucrânia

A dançarina estrela do Teatro Bolshoi de Moscou, Olga Smirnova, deixou a companhia para se juntar ao Ballet Nacional Holandês, protestando contra a guerra na Ucrânia, disse a companhia holandesa em um comunicado.

(Rússia Ucrânia guerra invasão balé Bolshoi Brasil, Prev, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

Economia russa 'vai retroceder 20 ou 30 anos', alerta ex-assessor do governo russo

A economia da Rússia "recuará 20 ou 30 anos" devido à ofensiva na Ucrânia, disse à AFP Serguei Guriev, ex-assessor econômico do governo russo, para quem o presidente Vladimir Putin colocou em risco o futuro de seu regime.

(Rússia Ucrânia guerra invasão economia, Prev, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Javelin, a arma antitanque símbolo da resistência ucraniana

As imagens de soldados ucranianos carregando lançadores de mísseis Javelin nos ombros correram o mundo: esta arma antitanque capaz de perfurar a mais sofisticada blindagem, particularmente útil em um contexto de guerrilha, tornou-se o símbolo da resistência ucraniana contra a invasão russa.

(Ucrânia Rússia guerra invasão armamento, Enfoque, a ser transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

AGUASCALIENTES:

Entre balas, a angustiante rotina dos jornalistas mexicanos

É segunda-feira e María está pronta para reportar em Aguascalientes, no México, mas devido a ameaças de morte esta jornalista deve cumprir um ritual antes de sair de casa: pedir às autoridades que monitorem seus passos e entregar o itinerário aos seus acompanhantes.

(México EUA UE mídia corrupção diplomacia política imprensa direitos crime, Reportagem Especial, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

TEGUCIGALPA:

Juiz avalia pedido dos EUA para extraditar ex-presidente Hernández por tráfico de drogas

Um juiz de Tegucigalpa avalia nesta quarta-feira se concederá a extradição para os Estados Unidos do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado de participar da exportação de cerca de 500 toneladas de cocaína para o país norte-americano.

(Honduras EUA justiça drogas política, Prev, a ser transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Mulher com cidadania iraniano-britânica detida no Irã desde 2016 voltará ao Reino Unido

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, que tem dupla cidadania iraniano-britânica e estava detida desde 2016 no Irã, onde foi condenada à prisão por sedição, acusação que ela sempre negou, "está a caminho de casa", anunciou nesta quarta-feira (16) uma deputada britânica.

(Irã diplomacia prisioneiros GB, Prev, 550 palavras, já transmitida, com atualização)

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

França propõe 'autonomia' à Córsega após distúrbios na ilha

A França manifestou sua disposição de negociar uma "autonomia" para a ilha da Córsega, no diálogo que o ministro do Interior, Gérald Darmanin, inicia com as autoridades locais nesta quarta-feira (16), após duas semanas de tensão.

(França prisioneiros política manifestação Córsega, Prev, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Terremoto de 7,3 de magnitude atinge leste do Japão; alerta de tsunami

Um poderoso terremoto de 7,3 graus de magnitude sacudiu o leste do Japão na noite de quarta-feira (16), afetando a capital Tóquio e provocando um alerta de tsunami, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

(Japão terrmoto tsunami, acompanhamento)

FOTOS

PEQUIM:

China aumenta número de leitos de hospital diante da propagação da variante ômicron

A China começou a ampliar o número de leitos de hospital depois de anunciar nesta quarta-feira (16) milhares de novos casos de covid-19 provocados por um surto da variante ômicron, que motivou o confinamento de milhões de pessoas no país.

(China HK pandemia saúde vacinas sociedade economia, Prev, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

SEUL:

Teste de suposto míssil da Coreia do Norte falha após lançamento

A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado nesta quarta-feira (16) que, ao que parece, falhou logo após o lançamento, anunciou o exército da Coreia do Sul, ao mesmo tempo que analistas advertem que o país pode ter testado um míssil intercontinental.

(CoreiaN CoreiaS armamento, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

HONG KONG:

Hong Kong enfrenta necrotérios lotados e falta de caixões por onda de covid

Profissionais da saúde de Hong Kong começaram nesta quarta-feira (16) a armazenar os corpos dos mortos pela covid-19 em contêineres refrigerados devido à falta de espaço nos necrotérios, em razão do aumento acentuado de infecções atribuídas à variante ômicron.

(HongKong pandemia vírus China epidemia saúde lazer, Reportagem, 430 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

GENEBRA:

Ucrânia não deve fazer esquecer a fome no Iêmen, alerta a ONU

A Ucrânia não deve fazer esquecer a grave crise de fome no Iêmen, país assolado por uma guerra devastadora desde 2014 e agora à beira de uma "catástrofe" humanitária, alertou a ONU nesta quarta-feira (16) em uma conferência de doadores.

(ONU Iêmen conflito guerra fome Ucrânia Rússia ajuda crise humanitária, Prev, 500 palavras, já transmitida)

ABU DHABI:

Boris Johnson visita países árabes em meio à alta de preços do petróleo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, iniciou nesta quarta-feira (16) uma visita aos Emirados Árabes Unidos (EAU) e à Arábia Saudita, em busca do aumento da produção de petróleo para controlar os preços, que dispararam desde o início da invasão russa da Ucrânia.

(GB conflito Rússia diplomacia Arábia EAU economia Ucrânia, Prev, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁFRICA

LAGOS:

Longe de Kiev, África enfrenta consequências econômicas da guerra na Ucrânia

Da Nigéria ao Malauí, a África já sofre com o aumento dos preços dos alimentos e da energia como resultado da invasão russa da Ucrânia, aumentando o medo de aprofundar a pobreza no continente.

(África guerra Ucrânia Rússia pobreza alimentos economia sociedade, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

China e Ucrânia impulsionam Wall Street, antes de anúncio do Fed

A Bolsa de Nova York abriu em forte alta nesta quarta-feira (16), depois que as autoridades chinesas se comprometeram a garantir a estabilidade dos mercados financeiros, em um mercado à espera de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) acompanhe uma alta de juros com declarações moderadas.

(China Ucrânia Fed EUA economia guerra, Prev, já transmitida)

PARIS:

AIE teme forte impacto da guerra na Ucrânia na oferta mundial de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou nesta quarta-feira (16) que teme um forte "impacto" no fornecimento mundial de petróleo como resultado das sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, e estimou que o petróleo russo não pode ser substituído de imediato.

MOSCOU:

Ameaçada de default, Rússia enfrenta primeira rodada de pagamentos

A Rússia enfrenta nesta quarta-feira (16) a primeira rodada de pagamentos de títulos em meio à ameaça de default, com seus ativos no exterior congelados por sanções internacionais.

PEQUIM:

Confinamento de Shenzhen, a 'Silicon Valley chinesa', ameaça a economia

O confinamento da cidade de Shenzhen, a "Silicon Valley chinesa", onde são produzidos jogos eletrônicos e smartphones para todo o mundo, ameaça a boa saúde da economia do país asiático e preocupa os mercados.

(China vírus epidemia economia saúde, 560 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTE E CIÊNCIA ===

PARIS:

A atração fatal entre Ben Affleck e Ana De Armas

Se existe um diretor que sabe fazer um thriller erótico em Hollywood, é Adrian Lyne. Autor de filmes como "Nove Semanas e Meia", "Proposta Indecente" e "Atração Fatal", Lyne, de 81 anos, definiu o gênero nas décadas de 1980 e 1990.

(EUA casamento gente cinema sociedade arte cultura, Entrevista, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

VIENA:

Ai Weiwei expõe em Viena e lamenta as 'bases instáveis' da democracia

A invasão da Ucrânia pela Rússia expõe as "bases instáveis" da democracia, segundo o artista dissidente chinês Ai Weiwei, cujo trabalho é objeto de uma ambiciosa retrospectiva em Viena.

(Áustria conflito Rússia China direitos Ucrânia arte)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das partidas de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

