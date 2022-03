Netflix anuncia taxa extra para usuários que dividem conta com pessoas de outros endereços

A cobrança ocorrerá para quem compartilha a conta com pessoas que não moram no mesmo endereço

Se você divide sua conta na Netflix, esta notícia pode lhe deixar preocupado. Acontece que a gigante do streaming anunciou nesta quarta-feira, 16, que cobrará uma taxa extra para usuários que dividem o mesmo plano sem que estejam morando na mesma residência. O adicional será em média de US$ 2,99 (equivalente a R$ 15) por membro adicional.

Serão duas novas possibilidades. Os membros extras que serão adicionados possuirão loguin e senhas diferentes do titular. Para cada novo usuário, a taxa será cobrada individualmente. A outra é a possibilidade de transferir os dados dos perfis que estavam alocados na mesma conta para outra nova ou uma subconta de membro extra.

Por enquanto, o Brasil ficará de fora desta nova cobrança. Conforme o diretor de inovação de produtos da Netflix, Chengyi Long, o teste será iniciado no Chile, Costa Rica e Peru. O período de teste também não foi informado pelo gestor, mas espera-se que - assim como outras novidades implementadas em grandes mercados - a taxa passe a ser direcionado ao restante do Mundo.

Em publicação no blog da Netflix (leia o comunicado na íntegra, e em inglês, aqui), Long ressaltou que a empresa sempre facilitou o compartilhamento da mesma conta para pessoas que moram na mesma casa. Entretanto, poderou que isso estava causando uma "confusão" de quando e como a senha poderia ser dividida.

Ele também explicou que essa "confusão" impacatava a capacidade da Netflix de "investir em bons e novos programas e filmes para nossos assinantes".

Em julho do ano passado, os usuários brasileiros receberam um aumento de até 22% no preço das mensalidades. A empresa constatou considerável volume de desistências, mas também viu crescer as assinaturas Premium - plano que possibilita quatro telas simultâneas. Já neste ano, no mês de janeiro, Estados Unidos, Canadá e Austrália tiveram os planos elevados em 11%.

