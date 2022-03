Liverpool vence Arsenal (2-0) em Londres e encosta no líder Manchester City

O Liverpool (2º) aumentou a pressão na briga pelo campeonato inglês e ficou apenas a um ponto do líder Manchester City depois de vencer (2-0) o Arsenal (4º) fora de casa, nesta quarta-feira, em jogo da 27ª rodada da Premier League que havia sido adiado.

Os jogadores comandados pelo técnico alemão Jurgen Klopp, não falharam na visita ao Emirates Stadium e, com gols do português Diogo Jota e do brasileiro Roberto Firmino, venceram o Arsenal que fez, apesar da derrota, um bom jogo.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Arsenal poderia ter aberto o placar nos primeiros minutos do segundo tempo, após um passe errado do espanhol Thiago Alcântara, mas o chute do norueguês Martin Odegaard (minuto 50) foi defendido pelo goleiro Alisson Becker.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Liverpool reagiu à ameaça do Arsenal e Diogo Jota aproveitou uma boa assistência de Thiago (54). Sem dar tempo de reação para o time da casa, Andrew Robertson recuperou uma bola na lateral e colocou na área, para que Roberto Firmino, que havia entrado em campo minutos antes, fizesse 2 a 0 aos 62 minutos.

Após o empate do Manchester City nesta segunda-feira (1º) fora de casa com o Crystal Palace (11º), o Liverpool está apenas um ponto atrás do líder do campeonato, com a partida entre 'Citizens' e 'Reds' marcada para o início de abril.

No outro jogo da Premier League desta quarta-feira, da 16ª rodada que havia sido adiado, o Tottenham (7º) conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 como visitante diante do Brighton (13º) e se manteve na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Os gols foram marcados pelo argentino Cristián Romero (37) e pelo astro Harry Kane (57).

-- Jogos da Premier League disputados nesta quarta-feira:

16ª rodada:

Brighton - Tottenham 0 - 2

Gols:

Tottenham: Romero (37), Kane (57)

27ª rodada:

Arsenal - Liverpool 0 - 2

Gols:

Liverpool: Jota (54), Firmino (62)

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 70 29 22 4 3 68 18 50

2. Liverpool 69 29 21 6 2 75 20 55

3. Chelsea 59 28 17 8 3 57 19 38

4. Arsenal 51 27 16 3 8 43 31 12

5. Manchester United 50 29 14 8 7 48 40 8

6. West Ham 48 29 14 6 9 48 36 12

7. Tottenham 48 28 15 3 10 44 35 9

8. Wolverhampton 46 29 14 4 11 29 23 6

9. Aston Villa 36 28 11 3 14 41 39 2

10. Southampton 35 29 8 11 10 36 45 -9

11. Crystal Palace 34 29 7 13 9 39 38 1

12. Leicester 33 26 9 6 11 40 45 -5

13. Brighton 33 29 7 12 10 26 36 -10

14. Newcastle 31 28 7 10 11 32 48 -16

15. Brentford 30 29 8 6 15 32 45 -13

16. Leeds United 26 29 6 8 15 31 65 -34

17. Everton 22 26 6 4 16 28 47 -19

18. Watford 22 29 6 4 19 29 55 -26

19. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16

20. Norwich City 17 29 4 5 20 18 63 -45

dam/dr/aam

Tags