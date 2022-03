Lavrov diz que diálogo da Rússia com Ucrânia ganhou 'espírito empresarial'

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que um "espírito empresarial" está ganhando forma nas negociações com a Ucrânia, que agora buscam estabelecer um status neutro ao país invadido pelos russos.

"Um status neutro está sendo seriamente discutido, atrelado a garantias de segurança", afirmou Lavrov nesta quarta-feira à emissora russa RBK TV. "Há concretas formulações que, a meu ver, estão próximas de levar a um acordo."

Lavrov não forneceu detalhes, mas disse que o "espírito empresarial" que está emergindo nas conversas "dá esperança de que podemos chegar um acordo sobre essa questão".

O principal negociador da última rodada de discussões com a Ucrânia, que começou na segunda-feira (14) e deve continuar nesta quarta, havia dito mais cedo que os dois lados estão discutindo uma possível ideia de compromisso para uma futura Ucrânia com um exército menor e neutro.

"Uma série de questões ligadas ao tamanho do exército da Ucrânia está sendo discutida", disse o negociador russo Vladimir Medinsky, segundo agências de notícias russas.

Autoridades ucranianas ainda não se manifestaram a respeito. Ontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o país compreende que não pode se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A tentativa de Kiev de se aliar à Otan é uma das maiores preocupações de Moscou. Fonte: Associated Press.

