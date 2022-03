Inditex (Zara) anuncia lucro de EUR 3,24 bilhões em 2021

O grupo espanhol de moda Inditex, proprietário da marca Zara, registrou uma alta expressiva do lucro em 2021, mas abaixo da expectativa, devido ao impacto da variante ômicron do coronavírus nos resultados do terceiro trimestre.

A maior empresa têxtil do mundo teve lucro de 3,24 bilhões de euros (3,556 bilhões de dólares) no ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2022. O resultado é 193% superior ao de 2020 (1,1 bilhão de euros), período ainda mais afetado pela pandemia de covid-19.

Os resultados são inferiores às previsões dos analistas consultados pela agência Factset, que esperavam 3,7 bilhões de euros de lucro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Inditex explica, em um comunicado, a diferença devido ao impacto da variante ômicron, que afetou "significativamente" a atividade comercial "com uma queda repentina no tráfego comercial nas lojas" em muitos países.

vab/al/bl

Tags