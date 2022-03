EUA e aliados discutem ações contra oligarcas russos

Os Estados Unidos se reuniram com aliados europeus e representantes de outros países parceiros nesta quarta-feira (16) em um ato do grupo de trabalho formado para iniciar uma ação legal para punir oligarcas russos e os que violam as sanções impostas à Rússia por sua invasão da Ucrânia.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, e o procurador-geral, Merrick Garland, se reuniram virtualmente com representantes da Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Comissão Europeia, informou o Departamento do Tesouro.

"Nossas sanções, restrições comerciais e outras medidas já impuseram custos significativos à Rússia, seus líderes e todos aqueles que permitiram a invasão não provocada da Ucrânia por Putin", disse Yellen na nota.

"Esta força-tarefa multilateral aumentará ainda mais esses custos, conduzindo esforços coordenados para congelar e apreender os ativos desses indivíduos em jurisdições ao redor do mundo e negar um refúgio seguro para seus ganhos ilícitos", acrescentou.

Garland disse que os Estados Unidos "já estão trabalhando com parceiros internacionais para congelar e confiscar propriedades pertencentes a oligarcas russos sancionados em todo o mundo".

O Departamento do Tesouro destacou que iates de luxo de magnatas russos foram confiscados.

"Nas últimas três semanas, informações fornecidas por autoridades dos EUA e parceiros estrangeiros contribuíram para o aterramento de várias embarcações controladas por indivíduos ou entidades sancionadas", disse o Tesouro.

"No total, esses navios são estimados em centenas de milhões de dólares", acrescentou.

Os Estados Unidos anunciaram no início deste mês a criação de um grupo de trabalho para agir contra "oligarcas russos corruptos".

Seu lançamento ocorreu depois que o presidente americano, Joe Biden, alertou os bilionários russos em seu discurso anual ao Congresso que a entidade "buscaria e apreenderia seus iates, seus apartamentos de luxo e seus jatos particulares".

