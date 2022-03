Em discurso ao Congresso dos EUA, Zelensky pede sistemas de defesa e aviões

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir nesta quarta-feira (16) que os EUA e aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estabeleçam uma zona de exclusão aérea sobre o território ucraniano para proteger o país de ataques da vizinha Rússia. "É muito pedir uma zona de exclusão aérea?", questionou Zelensky, em discurso para uma sessão conjunta do Congresso americano. "Se for, a Ucrânia precisa, então, de sistemas de defesa aérea e aviões," acrescentou.

Zelensky também apelou a "todas as empresas dos EUA" que deixem os mercados russos e pediu que o governo americano feche "todos os portos" do país para a Rússia. Ele defendeu ainda que mais sanções sejam impostas a políticos russos que apoiam a invasão da Ucrânia.

Dirigindo-se ao presidente dos EUA, Joe Biden, Zelensky afirmou também que ser "líder do mundo significa ser líder da paz".

