Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras de fibra e tecnologia para o setor têxtil e de vestuário, anunciou hoje um acordo referente a seus esforços internacionais contínuos de proteger sua propriedade intelectual (PI), incluindo patentes e marcas registradas, contra violações em todo o mundo.

A Autoridade de Jiangsu na China mediou recentemente um processo iniciado pela The LYCRA Company contra quatro empresas que violaram suas patentes dual core para denim.

"Os casos de violação foram decididos", disse Bridget Sciamanna, Consultora Geral da The LYCRA Company. "Considerando a retirada de acusações contra todas as empresas envolvidas, foi obtido um acordo financeiro por um valor não divulgado. Além disto, estas empresas concordaram em deixar de violar nossas patentes."

Para saber mais sobre como The LYCRA Company protege e defende suas patentes de marcas e marcas comerciais LYCRA®, acesse seu site.

Sobre a The LYCRA Company

The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais. Com sede em Wilmington, Delaware, The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, conhecimento técnico, soluções sustentáveis e suporte de marketing inigualável. The LYCRA Company possui marcas líderes de consumo e comerciais: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da LYCRA Company remonta a 1958 com a invenção do fio spandex original, fibra LYCRA®. Hoje, The LYCRA Company tem foco em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas concebidas para atender à necessidade do consumidor de conforto e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

