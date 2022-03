Comunicado do Business Wire :Sermo

Uma nova pesquisa da Sermo, uma comunidade online direcionada a médicos e líder em informações mundiais de HCP, descobriu que os médicos estão enfrentando um embate desafiador de desinformação sobre vacinas e tratamentos contra COVID-19, segundo relatado por mais de 3.600 médicos ao redor do mundo.

81% dos médicos relataram sentir que a desinformação nas mídias sociais causou uma crise existencial em sua profissão. Mais da metade (54%) dos médicos pesquisados relataram que um paciente solicitou um tratamento não aprovado para COVID-19, como ivermectina e hidroxicloroquina. Além disto, mais da metade (55%) dos médicos relataram que a desinformação da vacina contra COVID-19 está se tornando cada vez mais um problema ao se encontrar com pacientes.

Os médicos vêm sendo bombardeados com uma variedade de desinformação sobre a vacina contra COVID-19. A desinformação mais comum que eles ouvem dos pacientes é que a segurança e a eficácia da vacina não podem ser confiáveis, pois os pesquisadores aceleraram o desenvolvimento da vacina, relatado por 60% dos médicos.

Outros tipos de desinformação ouvidos por médicos de pacientes incluem:

-- Mais da metade (51%) dos médicos relatou ter ouvido de pacientes de que não precisam de uma vacina contra COVID-19 se já tiveram Covid.

-- A desinformação sobre vacinas que modificam seu DNA continua prevalecendo. 45% dos médicos relataram ouvir isto de pacientes.

-- As teorias da conspiração sobre microchips em vacinas chegaram ao consultório médico, pois 29% dos médicos relataram ouvir isto de pacientes.

-- 1 em cada 5 (20%) médicos relatou ter ouvido de pacientes que a vacina contra COVID-19 transmite aos mesmos a COVID-19.

-- Um terço dos médicos (34%) relatou ouvir de pacientes que as vacinas causam infertilidade. Os médicos sentem que persiste a hesitação à vacina entre mulheres grávidas. 61% dos médicos relataram que pacientes grávidas relutam em tomar a vacina.

-- A hesitação da vacina contra COVID-19 está se estendendo a outras vacinas. 52% dos médicos pesquisados acham que os pacientes que hesitaram em tomar as vacinas contra COVID-19 deixarão de tomar outras vacinas.

"Desde quando lançamos o COVID-19 Barometer no início da pandemia, está claro que a desinformação vem representando cada vez mais grandes desafios aos médicos no tratamento de pacientes. Os médicos sentem que estão lutando contra uma infodemia que ameaça a saúde pública", disse Peter Kirk, Diretor Executivo da Sermo. "Os resultados do Barometer mostram claramente que a desinformação está surgindo em consultas nos EUA e no mundo em um nível muito local."

Além de combater a desinformação sobre a COVID-19, os médicos pesquisados continuam relatando que estão vendo uma quantidade significativa de relutância entre os pais em vacinar seus filhos. 61% dos médicos relataram ter visto pacientes mais relutantes em vacinar seus filhos do que eles mesmos. A falta de dados de segurança de vacinas a longo prazo em crianças (45%) foi a principal razão pela qual os médicos acreditavam que os pais estavam relutantes em vacinar seus filhos. Este é um aumento em relação a uma pesquisa anterior do Barometer realizada em novembro de 2021, quando 38% dos médicos acreditavam que a falta de dados de segurança de vacinas a longo prazo impedia os pais de vacinar seus filhos. 1 em cada 4 (23%) médicos acreditava que os efeitos adversos e as reações alérgicas eram um motivo pelo qual os pais não estavam vacinando seus filhos.

Esta pesquisa foi realizada como parte 22 do COVID-19 Barometer da Sermo e incluiu mais de 3.600 médicos entrevistados entre 2 e 3 de março de 2022. Para saber mais sobre as descobertas da mais recente pesquisa do COVID-19 Real Time Barometer da Sermo, acesse app.sermo.com/covid19-barometer.

Sobre a Sermo:

A Sermo transforma a experiência, o conhecimento e as observações do médico em informações acionáveis para a comunidade mundial de saúde. Ao se envolver com mais de 1,3 milhão de HCPs em 150 países, a empresa oferece aos médicos uma plataforma social e uma comunidade exclusiva que promove a cooperação e discussões de impacto ponto a ponto sobre questões importantes para eles e seus pacientes. A Sermo oferece acesso sob demanda a médicos mediante um conjunto de tecnologia proprietária para proporcionar inteligência de negócios que beneficia farmacêuticos, parcerias de saúde e a comunidade médica em geral. Para saber mais, acesse www.sermo.com

