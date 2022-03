Comunicado do Business Wire :Gelesis, Inc

A Gelesis (NYSE: GLS), fabricante do Plenity, anunciou resultados preliminares de sua ampla campanha de mídia de conscientização que estreou em 31 de janeiro de 2022. Nas primeiras três semanas, a empresa viu um aumento de três vezes no tráfego da Web e um aumento de 3,5 vezes no número de indivíduos que buscam uma nova receita em comparação com os anteriores meses em que a oferta era limitada. A Gelesis prevê que sua receita líquida de produtos em 2022 será de aproximadamente US$ 58 milhões em seu primeiro ano de lançamento total, reafirmando a orientação que a empresa emitiu no início deste ano.

A Gelesis adquiriu aproximadamente 4.700 novos membros do Plenity por semana nas primeiras três semanas da campanha. Isso é um acréscimo aos membros existentes que continuam suas prescrições Plenity. Cerca de 70% dos membros do Plenity nunca experimentaram um produto de controle de peso de prescrição antes, indicando que o Plenity está trazendo novas pessoas para a categoria de produtos de controle de peso de prescrição. Dentro de duas semanas do lançamento da campanha, a Plenity alcançou volumes de pesquisa orgânica no mesmo nível de marcas bem estabelecidas de perda de peso e controle de peso, de acordo com dados do Google Trends®.

"Estamos oferecendo assistência médica clinicamente comprovada com a conveniência que você espera do comércio eletrônico. Você pode procurar uma receita do Plenity a qualquer momento, de qualquer lugar, a um custo acessível", afirmou David Pass, Pharm.D., diretor de operações e comercial da Gelesis. "Vimos em nossos estudos clínicos que seis em cada 10 pessoas responderam e, consistente com isso, 60% de nossos membros solicitaram vários kits mensais dentro do tempo limitado que o Plenity estava disponível. Estamos muito animados com o que estamos ouvindo dos membros sobre sua experiência no mundo real".

O parceiro exclusivo de telessaúde da Gelesis, Ro, respondeu à crescente demanda de pacientes quando fez US$ 40 milhões em pré-encomendas do Plenity no ano passado. Desde então, o amplo lançamento ao consumidor, bem como o crescimento contínuo da plataforma de assistência médica direta ao paciente do Ro, levou o Plenity a se tornar uma das ofertas mais procuradas na plataforma do Ro.

"No mês passado, o Plenity foi o tratamento de crescimento mais rápido no Ro e trouxe mais novos membros do que qualquer outro produto", afirmou Zachariah Reitano, CEO e cofundador do Ro. "Estamos entusiasmados com a recente expansão de nossa parceria com a Gelesis, que nos permitirá levar essa oferta inovadora a mais pacientes em todo o país".

Consistente com a estratégia de negócios digital-first da Gelesis, criada para se adaptar rapidamente às necessidades dos clientes, a empresa recentemente mudou seus esforços de força de vendas de saúde para principalmente visitas de vendas virtuais. As prescrições do Plenity para prestadores de serviços de saúde ("HCP") aumentaram 100% desde o início da campanha de mídia e mais de 40% das prescrições de HCP foram solicitadas pelo consumidor (um aumento de 60% em relação ao benchmark de lançamento beta da empresa).

Independentemente de terem vindo por meio de telessaúde ou por meio de profissionais de saúde tradicionais, cerca de 95% dos membros estão confiantes ou muito confiantes em usar o produto ao receber sua primeira remessa. A maioria dos membros do Plenity descreve o processo como rápido e fácil de navegar. Setenta por cento das pessoas que pararam de tomar Plenity indicaram que considerariam usá-lo novamente no futuro.

Os esforços de marketing anteriores em torno do Plenity foram muito limitados, enquanto a Gelesis construiu uma instalação de fabricação em escala comercial. A empresa ampliou seus esforços de fabricação própria no final de 2021 para atender à demanda em rápido crescimento.

A Gelesis prevê divulgar seus ganhos para todo o ano de 2021 este mês. Espera-se que os resultados financeiros do amplo lançamento nacional deste trimestre se reflitam nos resultados do primeiro trimestre de 2022 da empresa, que devem ser divulgados em maio.

Informações de segurança importantes sobre o Plenity

? Pacientes grávidas ou alérgicas à celulose, ácido cítrico, estearil fumarato sódico, gelatina ou dióxido de titânio não devem tomar Plenity.

? Para evitar impacto na absorção de medicamentos:

-- Para todos os medicamentos que devem ser tomados com alimentos, tome-os após iniciar uma refeição.

-- Para todos os medicamentos que devem ser tomados sem alimentos (com o estômago vazio), continue tomando com o estômago vazio ou conforme recomendado pelo seu médico.

? A incidência geral de efeitos colaterais com o Plenity não foi diferente do placebo. Os efeitos colaterais mais comuns foram diarreia, distensão abdominal, evacuações infrequentes e flatulência.

? Contate um médico imediatamente se ocorrerem problemas. Se você tiver uma reação alérgica grave, dor de estômago grave ou diarreia grave, suspenda o uso do Plenity até poder falar com seu médico.

Apenas Rx.Para o uso seguro e adequado de Plenity ou mais informações, fale com um profissional de saúde, leia as Instruções de uso do paciente ou ligue para 1-844-PLENITY.

Sobre a Gelesis

A Gelesis Holdings Inc. (NYSE: GLS) ("Gelesis") é uma empresa bioterapêutica centrada no consumidor e fabricante do Plenity®, que é inspirado na natureza e aprovado pela FDA para auxiliar no controle de peso. Nossos primeiros hidrogéis superabsorventes não sistêmicos são feitos inteiramente de blocos de construção de origem natural. Eles são inspirados na composição e propriedades mecânicas dos vegetais crus, tomados por cápsula, e atuam localmente no sistema digestivo, fazendo com que as pessoas se sintam satisfeitas com porções menores. Nosso portfólio inclui Plenity® e terapias potenciais em desenvolvimento para pacientes com diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA)/esteato-hepatite não alcoólica (NASH) e constipação funcional. Para obter mais informações, visite gelesis.com ou conecte-se conosco no Twitter, @GelesisInc.

Isenção de responsabilidade

A Gelesis não assume nenhuma obrigação e não pretende atualizar ou revisar os resultados fornecidos neste comunicado de imprensa. Os resultados fornecidos neste comunicado de imprensa representam o desempenho passado e não são necessariamente preditivos de resultados futuros.

Declarações prospectivas

Certas declarações, estimativas, metas e projeções neste comunicado de imprensa podem constituir "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários. As palavras "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "poderia", "planejar", "possível", "potencial", " prever", "projetar", "deveria", "esforçar-se", "seria" e expressões semelhantes podem identificar declarações prospectivas, mas a ausência dessas palavras não significa que essa declaração não seja prospectiva. Declarações prospectivas são previsões, projeções e outras declarações sobre eventos futuros que são baseadas em expectativas e suposições atuais e, como resultado, estão sujeitas a riscos e incertezas. Declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre nossas expectativas, esperanças, crenças, intenções ou estratégias em relação ao futuro ou de nossa equipe de gerenciamento, incluindo aquelas relacionadas à combinação de negócios da Gelesis com a Capstar Special Purpose Acquisition Corp. ("Capstar") e seus benefícios esperados, o desempenho da Gelesis após a combinação de negócios, o ambiente competitivo em que a Gelesis opera, o desempenho operacional e financeiro futuro esperado e as oportunidades de mercado da Gelesis e declarações sobre as expectativas, esperanças, crenças, intenções ou estratégias da Gelesis em relação ao futuro. Além disso, quaisquer declarações que se refiram a projeções, previsões ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, incluindo quaisquer suposições subjacentes, são declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que são feitas. Os leitores são advertidos a não confiar indevidamente em declarações prospectivas, e a Gelesis não assume nenhuma obrigação e não pretende atualizar ou revisar essas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. A Gelesis não garante que quaisquer expectativas estabelecidas neste comunicado de imprensa serão alcançadas. Vários riscos e incertezas (alguns dos quais estão além do nosso controle) ou outros fatores podem fazer com que os resultados, desempenho ou eventos futuros reais sejam substancialmente diferentes daqueles descritos neste documento. Alguns dos fatores que podem afetar os resultados e o desempenho futuros podem incluir, sem limitação: (i) o tamanho, a demanda e o potencial de crescimento dos mercados para outros candidatos de produtos Plenity® e Gelesis e a capacidade da Gelesis de atender a esses mercados; (ii) o grau de aceitação e adoção pelo mercado dos produtos da Gelesis; (iii) capacidade da Gelesis de desenvolver produtos inovadores e competir com outras empresas do setor de emagrecimento; (iv) capacidade da Gelesis de financiar e concluir com sucesso o lançamento comercial do Plenity® e seus planos de crescimento, incluindo novas possíveis indicações e os dados clínicos de estudos em andamento e futuros sobre fígado e outras doenças; (v) não realização dos benefícios previstos da combinação de negócios, inclusive em decorrência de atraso ou dificuldade na integração dos negócios da Capstar e da Gelesis; (vi) a capacidade da Gelesis de emitir ações ou títulos vinculados a ações ou obter financiamento de dívida no futuro; (vii) o resultado de qualquer processo judicial instaurado contra Capstar, Gelesis ou outros em conexão com a combinação de negócios; (viii) a capacidade da Gelesis de manter sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York; (ix) o risco de que a combinação de negócios perturbe os planos e operações atuais da Gelesis como resultado da Gelesis ser um emissor de capital aberto; (x) o caminho regulatório para os produtos da Gelesis e as respostas dos reguladores, incluindo o FDA e reguladores semelhantes fora dos Estados Unidos; (xi) a capacidade da Gelesis de crescer e gerenciar o crescimento de forma lucrativa, manter relacionamentos com clientes e fornecedores e reter a administração e os principais funcionários da Gelesis; (xii) custos relacionados à combinação de negócios, incluindo custos associados à Gelesis ser um emissor de capital aberto; (xiii) alterações nas leis ou regulamentos aplicáveis; (xiv) a possibilidade de que a Gelesis possa ser adversamente afetada por outros fatores econômicos, comerciais, regulatórios e/ou competitivos; (xv) estimativas de despesas e rentabilidade da Gelesis; (xvi) requisitos regulatórios em andamento, (xvii) quaisquer produtos ou tecnologias concorrentes que possam surgir, (xviii) a volatilidade do mercado de telessaúde em geral ou demanda insuficiente de pacientes; (xix) a capacidade da Gelesis de defender sua propriedade intelectual e atender aos requisitos regulatórios; (xx) o impacto da pandemia da COVID 19 nos negócios da Gelesis; (xxi) o histórico operacional limitado da Gelesis; e (xxii) aqueles fatores discutidos na procuração/prospecto conjunto da Capstar arquivado na SEC em 27 de dezembro de 2021, sob o título "Fatores de Risco", e outros documentos da Gelesis arquivados, ou a serem arquivados, na SEC, pela Gelesis. Esses arquivamentos tratam de outros riscos e incertezas importantes que podem fazer com que os resultados e eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Relações com a mídia Katie Sullivan [email protected]

Relações com os investidores Lynne Collier, ICR [email protected]

