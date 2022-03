Comunicado do Business Wire :Ethisphere

A Ethisphere, líder global na definição e no avanço dos padrões de práticas empresariais éticas, anunciou hoje as 136 empresas homenageadas representando 22 países e 45 setores que conquistaram a cobiçada designação de World's Most Ethical Companies® (Empresas mais éticas do mundo) em 2022.

Ethisphere's 2022 Ethics Index, the collection of publicly traded companies recognized as recipients of this year's World's Most Ethical Companies designation, outperformed a comparable index of large-cap companies by 24.6 percentage points over the past five calendar years. (Graphic: Business Wire)

Este é o 16.º reconhecimento anual de empresas que têm demonstrado um compromisso com práticas empresariais éticas por meio de programas que impactam positivamente funcionários, comunidades e partes interessadas mais amplas, e contribuem para o desempenho empresarial sustentável e lucrativo de longo prazo.

Em 2022, 14 empresas foram homenageadas pela primeira vez, enquanto seis foram reconhecidas 16 vezes, todos os anos desde o início da premiação em 2007.

"O momento é agora, e os dados são claros - as empresas devem liderar em sustentabilidade, questões sociais e governança. O prêmio The World's Most Ethical Companies entende que o capitalismo de hoje e do amanhã é aquele que demonstra como transformamos nossos ideais em ação", disse Timothy Erblich, diretor executivo da Ethisphere. "Parabéns às homenageadas de 2022 por sua dedicação na promoção da integridade dos negócios, pela liderança em questões sérias, e por demonstrar que agir corretamente é fundamental para o desempenho bem-sucedido e a longo prazo".

"Na TIAA, transparência, responsabilidade e integridade são valores profundamente enraizados em nossa cultura", disse Thasunda Brown Duckett, presidente e diretora executiva da TIAA. "Sabemos que nossos clientes querem trabalhar com um parceiro nos quais confiam, e trabalhamos duro para fazer o certo por eles, nossos funcionários e nossas comunidades. Estamos honrados com a nomeação pela Ethisphere como uma das Empresas mais éticas do mundo pelo 8.º ano seguido".

"Ser reconhecida pela 14.a vez como uma das Empresas mais éticas do mundo é uma grande honra, pela qual creditamos nossos 400 mil parceiros (funcionários) de avental verde que cumprem uma missão em comum", disse Kevin Johnson, presidente e diretor executivo da Starbucks Coffee Company "Na Starbucks, sabemos que conquistamos a confiança dos nossos parceiros, clientes e comunidades, diariamente, liderando com um propósito que vai muito além da busca pelo lucro".

"É uma verdadeira honra ser nomeada como uma das Empresas mais éticas do mundo pelo 9.o ano consecutivo", disse Steve James, diretor executivo do Teachers Mutual Bank Limited. "Como um dos cinco únicos bancos no mundo homenageados este ano, esse reconhecimento reforça nossas credenciais como um banco com responsabilidade social que busca fazer uma diferença. Tenho orgulho de liderar uma empresa que está usando serviços bancários como um força para o bem".

O índice de ética 2022 da Ethisphere, a coleção de empresas de capital aberto reconhecidas como recebedoras da designação de Empresas mais éticas do mundo deste ano, superou um índice comparável de grandes empresas de capitalização em 24,6 pontos percentuais acima dos últimos cinco anos civis.

"O desempenho superior, o qual a Ethisphere se refere como Ethics Premium, permaneceu consistente desde que começamos a acompanhar o desempenho patrimonial das empresas homenageadas. Acreditamos que este desempenho superior é o resultado dos tipos de práticas que levam uma empresa a estar em nossa lista - práticas que demonstram investimentos em suas pessoas, cultura e comunidades. Vemos nestes dados que tais práticas, ao longo do tempo, levam a um desempenho financeiro mais forte", acrescentou Erblich.

A Ethisphere realizará uma Gala virtual de homenagem em 12 de abril de 2022. O evento contará com discursos de Matthew McConaughey, ator premiado pela Academy Award®, autor na lista dos livros mais vendidos da New York Times e fundador da just keep livin Foundation;e de Ernie Johnson, seis vezes vencedor do Sports Emmy Award, e autor na lista dos livros mais vendidos da New York Times, Unscripted: The Unpredictable Moments that Make Life Extraordinary.

Metodologias e resultados

Fundamentado no Ethics Quotient®, de propriedade da Ethisphere, o processo de avaliação das Empresas mais éticas do mundo inclui mais de 200 pontos de dados sobre cultura, práticas ambientais e sociais, atividades de ética e conformidade, governança, diversidade e iniciativas para apoiar uma forte cadeia de valor. O processo serve como uma estrutura operacional para capturar e codificar as práticas líderes das organizações em todos os setores e ao redor do mundo.

Este ano, a avaliação foi atualizada para incluir perguntas sobre mudanças de programa feitas em resposta à persistente pandemia da COVID-19. Ela também incluiu uma nova área sobre avaliação de riscos, para melhor abordar o recente foco do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre a eficácia dos esforços de avaliação de riscos de uma empresa; perguntas mais detalhadas sobre importantes processos de avaliação de impacto; e diversas outras avaliações para refletir o cenário em evolução relacionado àqueles nas áreas de ética, conformidade e governança.

Todas as empresas que participam do processo de avaliação recebem um cartão de pontuação analítico que fornece percepções sobre principais tendências entre as empresas homenageadas, e comparando seus programas aos da classe das empresas homenageadas. As empresas inscritas também recebem uma participação de três meses para a Aliança de Liderança de Ética Comercial (Business Ethics Leadership Alliance, BELA).

Homenageadas

A lista World's Most Ethical Companies de 2022 completa pode ser encontrada em https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees

Sobre a Ethisphere

A Ethisphere® é a líder global na definição e no avanço dos padrões de práticas empresariais éticas que fomentam o caráter corporativo, a confiança de mercado e o sucesso empresarial. A Ethisphere possui profundo conhecimento e experiência em medição e definição de padrões éticos fundamentais por meio de insights conduzidos por dados que ajudam empresas a aprimorarem seu caráter e a medir e a melhorar a cultura. A Ethisphere homenageia grandes realizações por meio de seu programa de reconhecimento World's Most Ethical Companies e oferece uma comunidade de especialistas da indústria com a Aliança de Liderança de Ética Comercial (Business Ethics Leadership Alliance, BELA). https://ethisphere.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220315005085/pt/

