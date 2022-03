Canadá proíbe canais russos de notícias RT e RT France

O Canadá proibiu oficialmente nesta quarta-feira (16) os provedores de serviços de transmitir os canais de notícias russos RT (anteriormente Russia Today) e RT France, indicando que sua programação não é de "interesse público".

"A liberdade de expressão e a diversidade de pontos de vista são elementos essenciais de nossa democracia. Contudo, transmitir no Canadá é um privilégio, não um direito", explicou Ian Scott, presidente do Conselho Canadense de Radiodifusão e Telecomunicações (CRTC, na sigla em inglês).

O órgão público também se mostrou preocupado com a "programação de um país estrangeiro que busca solapar a soberania de outro, difamar os canadenses de uma determinada origem étnica e minar as instituições democráticas no Canadá".

Acusados de serem instrumentos de "desinformação" de Moscou no contexto de sua guerra contra a Ucrânia, os meios estatais russos RT e Sputnik já foram banidos da União Europeia, e suas transmissões por televisão e internet estão proibidas desde 2 de março.

Lançado em 2005 como "Russia Today", a emissora estatal RT se expandiu nos últimos anos com canais e sites em vários idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, alemão e árabe.

