Ataque russo mata dez pessoas que esperavam na fila para comprar pão, diz Ucrânia

Ao menos dez pessoas morreram em um ataque da Rússia na cidade de Chernihiv, na Ucrânia. Segundo a embaixada dos Estados Unidos em Kiev, as pessoas esperavam na fila para comprar pão quando foram atingidas. A informação também foi divulgada pela Procuradoria ucraniana.

"Soldados russos atiraram contra pessoas que faziam fila para comprar pão perto de uma mercearia em uma área residencial de Chernihiv. De acordo com um balanço inicial, 10 civis foram mortos", anunciou a procuradora em comunicado.

"Hoje, as forças russas atiraram e mataram 10 pessoas na fila por pão em Chernihiv. Tais ataques horríveis devem parar. Estamos considerando todas as opções disponíveis para garantir a responsabilização por quaisquer crimes de atrocidade na Ucrânia", escreveu a embaixada no Twitter.

Um vídeo localizado pela emissora americana CNN confirmou que um projétil ou foguete atingiu um grupo de pessoas na manhã desta quarta-feira, 16, enquanto um repórter local disse que pelo menos 10 pessoas foram mortas no ataque. Nas redes sociais, imagens do ataque já começam a se espalhar.

"Em Chernihiv, tropas russas dispararam contra pessoas que faziam fila para comprar pão: pelo menos 10 mortos", também escreveu o Serviço de Comunicações Especiais do Estado e Agência de Proteção da Informação da Ucrânia em sua conta no Twitter.

A Rússia, que chama suas ações militares na Ucrânia de "operação especial", não comentou imediatamente a acusação. Moscou nega atacar civis na Ucrânia. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

