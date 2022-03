América-MG vence Barcelona de Guayaquil nos pênaltis (5-4) e vai à fase de grupos da Libertadores

O América-MG venceu o Barcelona de Guayaquil por 5 a 4 nos pênaltis nesta terça-feira, no Equador, no jogo de volta pela terceira fase da Copa Libertadores-2022, eliminando o popular clube equatoriano do torneio.

As cobranças do América foram convertidas por Wellington Paulista, Iago Maidana, Felipe Azevedo, Juan Pablo Ramírez e Juninho Valoura.

Para a equipe de Guayaquil marcaram Bruno Piñatares, Byron Castillo, Leandro Martínez e Damián Díaz.

O goleiro brasileiro Jailson classificou o 'Coelho' ao defender o chute do jogador do Barcelona, Leonel Quiñónez.

O América-MG, que faz sua estreia internacional, avançou para a fase de grupos da Libertadores, enquanto o Barcelona, semifinalista na edição de 2021, passará a disputar a Copa Sul-Americana-2022.

