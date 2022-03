Zelensky diz que negociações com a Rússia sobre guerra continuarão nesta terça

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que as negociações entre as delegações ucranianas e russas continuarão nesta terça-feira, 15. Falando em um discurso em vídeo, Zelensky disse que a equipe ucraniana fez um bom trabalho durante as conversas desta segunda-feira, 14. Ele não forneceu mais detalhes.

O presidente afirmou que falou na segunda com o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, como parte dos esforços para "terminar rapidamente a guerra" e alcançar "paz honesta". Bennett, que tentou mediar um acordo pacífico, também falou ontem com o presidente russo, Vladimir Putin.

O presidente ucraniano dirigiu-se novamente aos soldados russos, exortando-os a pararem de lutar e dizendo: "Estou oferecendo a vocês uma chance de sobreviver". Em uma tentativa de fortalecer a economia duramente atingida pela guerra, Zelensky anunciou um plano para reduzir drasticamente os impostos para os negócios. Fonte: Associated Press.

