Vinte mil pessoas são evacuadas da cidade ucraniana de Mariupol (autoridades)

Cerca de 20.000 pessoas conseguiram sair nesta terça-feira (15) da cidade portuária sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, dirigindo ao longo de um corredor humanitário acordado com as forças russas, disse um funcionário.

"Hoje, cerca de 20.000 pessoas deixaram Mariupol em carros particulares, usando um corredor humanitário. Dos 4.000 carros que saíram da cidade, 570 já chegaram a Zaporizhzhia", 230 km a noroeste, disse Kirilo Timoshenko, chefe adjunto da administração presidencial da Ucrânia, em um comunicado.

