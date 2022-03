Spotify será principal patrocinador do Barcelona nas próximas quatro temporadas

O Barcelona anunciou nesta terça-feira um acordo de patrocínio com a empresa de 'streaming' de música Spotify para os próximos quatro anos, substituindo a gigante japonesa de comércio eletrônico Rakuten.

Barça e Spotify "chegaram a um acordo pelo qual a empresa sueca se tornará o principal parceiro do clube", declarou o clube em um comunicado.

"A marca Spotify aparecerá na frente das camisas masculinas e femininas do time principal, a partir da temporada 2022/23 e pelas próximas quatro temporadas", informou o Barça.

O nome da empresa sueca também aparecerá nas camisas de treino das equipes masculina e feminina nas próximas três temporadas.

O acordo também prevê que o Spotify apareça no nome do estádio do Barça.

"A empresa sueca se torna 'Title Partner' do Estádio, que mudará de nome e passará a se chamar 'Spotify Camp Nou'", acrescentou o Barça, que não especifica o valor da negociação.

Segundo a imprensa espanhola, o acordo seria de cerca de 65 milhões de euros (71 milhões de dólares) por temporada.

A Spotify substituirá a gigante japonês do comércio online Rakuten como principal patrocinador do Barça, cujo contrato com o clube termina em junho próximo, após prorrogar o acordo assinado em 2017 por um ano.

Essa extensão do acordo estava prevista no contrato assinado para a Rakuten ser "Main Global Partner e Partner Global de Inovação e Entretenimento do Clube".

Até agora, o nome da empresa japonesa, que substituiu a Qatar Airways como principal patrocinador, estampava a frente das camisas dos jogadores do Barça.

O acordo inicial assinado em 2017 previa 55 milhões de euros (65 milhões de dólares) por ano, mais 1,5 milhão de euros para vencer a LaLiga e 5 milhões no caso de vencer a Liga dos Campeões.

